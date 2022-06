Erling Haaland: Jetzt ist der Moment gekommen! BVB-Fans müssen stark sein

Schon seit einigen Wochen ist der Wechsel von Erling Haaland zu Manchester City fix. Allerdings wurde der Stürmer noch nicht offiziell vorgestellt.

Jetzt war es dann endlich soweit. Manchester City veröffentlichte die ersten Aufnahmen von Erling Haaland im Trikot der Skyblues. BVB-Fans sollten bei den Bildern am Besten wegschauen...

Erling Haaland: Jetzt ist der Moment gekommen!

Der Wechsel ist jetzt endgültig durch: Erling Haaland schließt sich Manchester City an. Borussia Dortmund kassiert dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro. In Manchester unterschreibt der Norweger einen Vertrag bis 2027.

Das ist Erling Haaland

Alter: 21 Jahre (21. Juli 2000)

Geburtsort: Leeds (England)

Nationalität: Norwegen

Größe: 194 cm

Position: Mittelstürmer

Bisherige Vereine: Bryne FK, Molde FK, RB Salzburg, Borussia Dortmund

Ab Sommer 2022 bei Manchester City

„Das ist ein stolzer Tag für mich und meine Familie“, sagte Haaland. „Ich habe City immer geschaut. Man kommt nicht umhin, ihren Spielstil zu bewundern, es ist spannend und sie kreieren viele Chancen, was perfekt für einen Spieler wie mich ist. Es gibt so viele Weltklassespieler in diesem Kader und Pep ist einer der größten Trainer aller Zeiten, also glaube ich, dass ich am richtigen Ort bin.“

Erling Haaland offiziell vorgestellt

Haaland war in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht worden, darunter der FC Bayern oder Real Madrid. Am Ende machte Manchester City das Rennen, Haaland trifft dort künftig auf Startrainer Pep Guardiola.

Mit dem Wechsel zu City schließt sich für die Familie Haaland ein Kreis. Auch Erlings Vater Alf-Inge war in seiner aktiven Karriere für die „Citizens“ aktiv und bestritt für den Klub zwischen 2000 und 2003 insgesamt 45 Spiele.

Bereits vor einigen Tagen postete Haaland ein Foto von sich als fröhliches Kleinkid. Dabei trägt der Mini-Haaland ein Trikot von Manchester City und postete ein blaues Emoji-Herz dazu.