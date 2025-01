Edin Terzic horcht nach Trainer-Hammer auf – bekommt er jetzt seine Chance?

Über ein halbes Jahr ist Ex-BVB-Coach Edin Terzic nun vereinslos. Nach seinem Aus bei Borussia Dortmund hat sich der Coach zunächst zurückgezogen, ehe er als TV-Experte anheuerte. Seit einiger Zeit ist er jedoch wieder bereit, an die Seitenlinie zurückzukehren. Ein neues Abenteuer hat sich bis dato jedoch nicht ergeben.

Das könnte sich jedoch nun ändern. Denn ein Premiere-League-Klub hat seinen Cheftrainer von seinen Aufgaben entbunden. Dass Edin Terzic in England einen gewissen Status hat, ist zudem kein Geheimnis. Wird Terzic bald zum Premiere-League-Klub wechseln?

Edin Terzic: Klopft nun der FC Everton an?

Ein Riese der Premiere League wackelt – und das seit Jahren. Seit 1957 spielt der FC Eveton in der höchsten englischen Spielklasse. Doch der Klub aus Liverpool steckt seit Jahren tief im Abstiegskampf. In der Vergangenheit konnten sich die „Toffees“ stets retten, doch auch in dieser Saison hängt Everton einmal mehr unten drin.

Nur einen Punkt hat Everton derzeit Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz. Die Sorgen der Engländer sind so groß geworden, dass sie Cheftrainer Sean Dyche entlassen haben. Und das nur wenige Stunden vor dem Pokalspiel gegen Peterborough (2:0).

Nun suchen die Everton-Bosse also nach einem neuen Hauptübungsleiter. Und da könnte Terzic ins Spiel kommen. In den vergangenen Monaten wurde er immer wieder mit West Ham United in Verbindung gesetzt. Die „Hammers“ haben sich nach dem Aus von Julen Lopetegui allerdings für Graham Potter als Nachfolger entschieden.

Terzic bald ein „Toffee“?

Allerdings hat Terzic auch darüber hinaus in England einen gewissen Markt. Seine Erfolge beim BVB – nicht zuletzt das Erreichen des Champions-League-Finals (0:2 gegen Real Madrid) hat ihm ein hohes Standing auf der Insel verschafft. Ob der FC Everton tatsächlich mit dem Gedanken spielt, Terzic anzuheuern, ist noch nicht bekannt.

Für Terzic wäre es zweifelsohne eine Mammutaufgabe. Denn den FC Everton kurz-, mittel- und langfristig wieder zu stabilisieren, ist alles andere als einfach. Zudem ist der Druck in der Premiere League noch um ein Vielfaches größer als bei Schwarz-Gelb. Dass er damit umgehen kann, hat er beim BVB jedoch bereits bewiesen.