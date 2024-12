Edin Terzic noch immer vereinslos – heuert der Ex-BVB-Trainer jetzt HIER an?

Es ist wieder etwas ruhiger geworden um Edin Terzic. Zuletzt wurde der Ex-BVB-Trainer heiß gehandelt, galt unter anderem als möglicher Kandidat bei der AS Rom. Den Zuschlag bekam der 42-Jährige aber schließlich nicht.

Den Willen, einen neuen Job zu übernehmen, hat Edin Terzic bereits vor einigen Wochen signalisiert. Die große Frage ist: Welche Optionen hat der Ex-BVB-Coach? Wir haben uns mal umgeschaut.

Edin Terzic sucht neuen Job – welche Optionen hat er?

„Ich bin bereit für das nächste Kapitel in meiner Karriere“, kündigte Terzic im Oktober in einer Kolumne für „The Coaches Voice“ an. Seitdem war er bei Manchester United und bei der AS Rom im Gespräch, die Wahl fiel aber auf wen anders. Terzic ging leer aus.

Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund befindet sich weiter auf Vereinssuche. Eine konkrete Option könnte sich für ihn nun aber auftun. Besiktas Istanbul hat am Wochenende seinen Trainer Giovanni van Bronckhorst entlassen. Einen Nachfolger gibt es noch nicht.

Terzic ist ein Kandidat, weil er den Verein und die Liga bereits kennt. Von 2013 bis 2015 war er dort Co-Trainer an der Seite von Slaven Bilic. Nun könnte er als Cheftrainer zurückkehren. Eine Entscheidung soll es bei dem türkischen Spitzenklub allerdings erst nach den Präsidentschaftswahlen Ende Dezember geben.

Terzic in die Premier League?

Infrage kommt möglicherweise aber auch ein weiterer Ex-Klub von Terzic. Bei West Ham United wackelt Julen Lopetegui gewaltig. Am Dienstag (3. Dezember) kassierte West Ham bereits die siebte Saisonniederlage im 14. Spiel. Schon jetzt werden mögliche Nachfolger gehandelt. Auch der Name Terzic fällt immer wieder.

Noch schlechter steht es in der Premier League um den Traditionsklub FC Everton. Mit elf Zählern steht der Klub aus Liverpool nur hauchzart über dem Strich. Trainer Sean Dyche sitzt nicht mehr fest im Sattel. Auch dort könnte Terzic ein Kandidat werden.