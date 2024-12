Niclas Füllkrug: Kurz nach seinem Comeback ist es endlich passiert

Drei lange Monate musste Niclas Füllkrug warten, jetzt ist er endlich zurück. Der 31-Jährige feierte am Dienstagabend (3. Dezember) nach überstandener Achillessehnenreizung sein Comeback bei West Ham United.

Nur wenige Minuten nach seiner Einwechselung wurde Niclas Füllkrug dann auch endlich erlöst. Der Ex-BVB-Stürmer hat gegen Leicester City sein erstes Tor in der Premier League erzielt – auch wenn es nicht mehr helfen.

Niclas Füllkrug feiert nach Monaten sein Comeback

Anfang September stand Füllkrug zuletzt auf dem Platz, verletzte sich damals bei der Nationalmannschaft. Dass er danach für drei Monate nicht mehr würde spielen können, hatte niemand erwartet. Zunächst sah es nach einer kurzen Verletzung aus, doch die Achillessehnenreizung setzte ihn deutlich länger außer Gefecht.

+++ Borussia Dortmund: Top-Klubs stehen Schlange – Mega-Ablöse für BVB-Star? +++

Am Dienstagabend feierte Füllkrug nun endlich sein Comeback. Gegen Leicester City wurde er in der 79. Minute für Mohammed Kudus eingewechselt – und dann passierte das, worauf der Stürmer lange warten musste: Füllkrug erzielte nach einer Ecke per Kopf sein erstes Tor für West Ham United.

Füllkrug-Tor kann West-Ham-Krise nicht stoppen

Wirklich freuen konnte sich der 31-Jährige über seinen ersten Premier-League-Treffer aber nicht. Als Füllkrug in der Nachspielzeit traf, lag West Ham schon mit 0:3 hinten. Das Füllkrug-Tor ändert also auch nichts mehr am Ergebnis.

Das könnte dich auch interessieren:

Für West Ham war es der nächste Rückschlag. Der Klub aus London liegt in der Premier League nur auf Rang 14. Am Wochenende gab es noch eine 2:5-Klatsche gegen Arsenal. Trainer Julen Lopetegui wackelt gewaltig. Aus den letzten fünf Spielen holte West Ham United lediglich vier Punkte. Ein Trainerwechsel könnte auch die Situation von Füllkrug wieder dramatisch verändern.