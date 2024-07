Borussia Dortmund schaut bei Real Madrid genau hin: Wird ER der neue Linksverteidiger?

Borussia Dortmund ist weiter auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger. Lange ruhten die Hoffnungen auf eine Festverpflichtung von Chelsea-Leihgabe Ian Maatsen, doch der hat sich mittlerweile für einen Wechsel zu Aston Villa entschieden.

Die BVB-Verantwortlichen müssen sich also anderweitig umschauen – und könnten nun fündig geworden sein. Die Spur führt zu Real Madrid. Kommt ein absoluter Durchstarter aus der La Liga nach Dortmund?

Borussia Dortmund: Interesse an Miguel Gutierrez

Mit dem FC Girona trumpfte Miguel Gutierrez in der vergangenen Spielzeit groß auf. Der 22-Jährige erreichte mit seinem Klub sensationell die Teilnahme an der Champions League und kam in 40 Pflichtspieleinsätzen auf satte elf Scorerpunkte – als Linksverteidiger. Das hat nun einige Interessenten auf den Plan gerufen. Darunter soll nach Informationen von „Relevo“ auch Borussia Dortmund sein.

Jedoch dürfte die BVB-Verantwortlichem mit einem Angebot für Gutierrez nicht bei Girona vorstellig werden, sondern bei Real Madrid. Denn als der Spanier im Sommer 2022 für vier Millionen Euro aus der zweiten Mannschaft der Königlichen nach Katalonien wechselte, handelte Real nicht nur eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent aus, sondern auch eine Rückkaufklausel, die in diesem Sommer bei acht Millionen Euro liegt.

BVB mit namhafter Konkurrenz

Angesichts des Marktwertes von Gutierrez, der laut transfermarkt.de bei 25 Millionen Euro liegt, dürfte man in Madrid über eine Rückholaktion des Linksverteidigers zumindest nachdenken. Diese dürfte allerdings nur von kurzer Dauer sein – denn neben dem BVB gibt es mit Manchester United oder dem FC Bologna weitere Interessen an dem 22-Jährigen.

Ein Transfer des Spielers nach Dortmund dürfte also nicht ganz billig werden. Dazu kommt: Der 22-Jährige wird mit Spanien bei den Olympischen Spielen an den Start gehen. Zeigt er auch dort gute Leistungen, könnte der Preis für Gutierrez noch teurer werden.