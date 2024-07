Cerezo Osaka – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Nach Testspiel-Blamage – versöhnlicher Asien-Abschluss für Sahin und Co.?

Asien-Test Nummer zwei für Borussia Dortmund! Nach der 0:4-Blamage gegen den thailändischen Erstligisten Pathum United möchte das Team von Nuri Sahin gegen Cerezo Osaka eine bessere Leistung auf dem Platz abliefern.

Das Spiel gegen den japanischen Erstligisten wird für alle Borussen eine ganz besondere Partie: Auf der gegnerischen Seite wartet Ex-BVB-Publikumsliebling Shinji Kagawa, der mit Schwarz-Gelb zweimal die deutsche Meisterschaft und zweimal den DFB-Pokal gewann. Beim Spiel Cerezo Osaka – Borussia Dortmund kommt es nun zum großen Wiedersehen.

Cerezo Osaka – Borussia Dortmund im Live-Ticker:

Das Duell mit dem japanischen Erstligisten rundet die Asienreise für den BVB ab. Nach dem Spiel geht es zurück nach Deutschland. Für Sahin und Co. gilt nun, mit einem guten Gefühl in die Heimat zurückzukehren. Wie geht Sahin den Test gegen Kagawa und Co. an? Hier im Live-Ticker verpasst du keine Highlights und keine Tore. Mit unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Cerezo Osaka – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore: /

11.22 Uhr: Diese Elf schickt Sahin zu Beginn auf den Rasen: Meyer – Ryerson, Lührs, Süle, Rothe – Nmecha, Azhil, Brandt – Bynoe-Gittens, Haller, Adeyemi.

10.38 Uhr: Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie zwischen Osaka und dem BVB live anschauen könnt.

09.45 Uhr: Kagawa wechselte 2010 von Cerezo zum BVB. Insgesamt 216 Spiele absolvierte er für die Dortmunder. Nach 13 Jahren in Europa ist er im Februar 2023 nach Osaka zurückgekehrt. Nun trifft er auf sein Ex-Klub und viele alte Bekannte: Mit BVB-Coach Nuri Sahin und Co-Trainer Lukasz Piszczek sowie mit Sportdirektor Sebastian Kehl spielte der Japaner noch zusammen.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

09.00 Uhr: Das 0:4 gegen Pathum United dürfte den BVB – trotz eines Testspiels und der Reisestrapazen – schon etwas wachgerüttelt haben. Denn nicht nur das Ergebnis war alles andere als zufriedenstellend, auch die Leistung stimmte vorne und hinten nicht. Gegen Osaka wird Sahin mehr von seinen Schützlingen sehen wollen.

Weitere News:

Mittwoch, 24. Juli, 08.30 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen in unserem Live-Ticker zum Testspiel Cerezo Osaka – Borussia Dortmund. Für Schwarz-Gelb ist es das zweite Testspiel auf der Asientour. Anstoß ist um 12.15 Uhr (19.15 Uhr Ortszeit).