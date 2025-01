BVB-Boss Watzke zieht klaren Schlussstrich – „Wird es nicht mehr geben“

Bei Borussia Dortmund passiert nichts, ohne dass Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke davon Bescheid weiß. Auch jetzt während der Transfer-Phase schaut der BVB-Boss ganz genau hin. Sportlich blickt der Pottklub auf ein durchwachsenes Jahr. Mit dem 6. Tabellenplatz liegt die Mannschaft definitiv hinter ihren Erwartungen.

Für frische Impulse und Expertisen von außerhalb hat BVB-Boss Watzke bislang immer ein offenes Ohr. Doch mit einem Vertrauten wird der 65-Jährige ab sofort keine Insider-Gespräche mehr führen.

BVB-Schock sitzt tief

Hans-Joachim Watzke verbindet mit Jürgen Klopp eine langjährige Freundschaft und auch seine Fußball-Expertise wusste er immer zu schätzen. Kein Wunder, schließlich schrieb Klopp mit dem BVB eine große Erfolgsgeschichte. Krönender Höhepunkt waren die Meistertitel im Jahr 2011 und 2012. 2015 trennten sich die Wege, doch „Kloppo“ führte seine Erfolgsserie beim FC Liverpool als Trainer weiter fort.

Als der 57-Jährige 2024 seinen Abschied bei Liverpool verkündete, versetzte er einige Wochen später die Fußball-Welt in Aufruhr. Seine Entscheidung, bei Red Bull als Head of Global Soccer ein neues Kapitel aufzuschlagen, versetzte insbesondere vielen schwarz-gelben Fans einen Stich ins Herz. Und die Entscheidung ist offenbar nicht ohne Konsequenzen geblieben.

Watzke zieht Konsequenzen

„Ich bin und werde immer sein Freund bleiben. Jürgen hat so viele Verdienste um Borussia Dortmund, dass wir das zu respektieren haben. Das Einzige, was ich bedauere, ist die Tatsache, dass ich in unseren Gesprächen nicht mehr mit ihm über Borussia Dortmund sprechen kann. Das wird es nicht mehr geben“, erklärte Watzke im Interview mit der „Sport Bild“.

In seiner neuen Funktion ist Klopp auch für den Bundesliga-Rivalen RB Leipzig zuständig. Watzke stellt im „Sport Bild“-Interview klar, dass Klopp auch beim Borussia Dortmund alle Türen offen standen. „Das haben wir irgendwann vor langer Zeit mal besprochen. Jürgen weiß ganz genau, dass er sich bei Borussia Dortmund seinen Job fast hätte aussuchen können.“ Doch laut Watzkes Einschätzung wolle Klopp „jetzt keinen Verein im sportlichen Bereich alleinverantwortlich führen.“ Seit dem 1. Januar 2025 ist Jürgen Klopp offiziell in seinem neuen Amt bei Red Bull.