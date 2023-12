Ex-BVB-Star noch immer glücklos – sein großer Traum droht zu platzen

Einst wechselte er für 25,5 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund, jetzt scheint seine Karriere an einem neuen Tiefpunkt angekommen. Thorgan Hazard kommt auch nach seinem Abgang vom BVB überhaupt nicht in Tritt.

Der große Traum, die Teilnahme an der Europameisterschaft 2024 in Deutschland, droht zu platzen. Der Ex-BVB-Star ist immer noch auf der Suche nach seiner Form, fiel zuletzt dann auch noch lange aus. Es läuft nicht mehr bei Hazard.

Ex-BVB-Star Hazard auf der Suche nach der Form

Mit großen Hoffnungen wechselte Hazard 2019 zu Borussia Dortmund. Seine erste Saison verlief super. Sieben Tore und 14 Vorlagen steuerte der Belgier bei, damals noch unter Trainer Lucien Favre. Die Saison unter Favre, den Hazard schon aus Gladbach kannte, sollte seine beste im BVB-Trikot bleiben.

+++ Borussia Dortmund mischt bei Top-Talent mit – wer bekommt den Zuschlag? +++

Hazard spielte zwar regelmäßig, fiel aber immer wieder mit kleineren Verletzungen aus. Seine starke Form aus der ersten Saison fand er nicht mehr wieder – und das auch noch bis heute. Die Leihe zu PSV Eindhoven in der Rückrunde 2023 verlief eher bescheiden.

Im Sommer entschied sich Hazard schließlich für eine Rückkehr in die Heimat. Er heuerte kurz vor Transferschluss beim RSC Anderlecht an. Dort wurde er zwar auf Anhieb Stammspieler und steuerte drei Vorlagen in den ersten acht Spielen bei, fällt aber seit Mitte November wieder mit einer Knieverletzung aus.

Das könnte dich auch interessieren:

EM-Traum droht zu platzen

Im neuen Jahr will und muss Hazard nun endlich wieder angreifen, denn sein großer Traum von der EM-Teilnahme 2024 steht gewaltig auf der Kippe. Seit der WM 2022 stand Hazard nicht mehr im Aufgebot der „Roten Teufel“. Der neue Nationaltrainer Domenico Tedesco hat ihn bislang nicht berücksichtigt.