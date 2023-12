Borussia Dortmund mischt bei Top-Talent mit – wer bekommt den Zuschlag?

Wenn es um die besten Talente in Europa geht, ist Borussia Dortmund immer ein Name, der sofort fällt. Der BVB hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er Top-Talenten zum großen Sprung verhelfen kann. Dortmund ist nach wie vor eine Top-Adresse in Europa.

Kein Wunder, dass Borussia Dortmund auch bei Sturm-Juwel Matija Popovic mitmischen soll. Der Stürmer ist ab Januar ablösefrei und wird von mehreren europäischen Top-Klubs umworben. Der BVB hat große Konkurrenz.

Borussia Dortmund mischt bei Popovic mit

Matija Popovic von Partizan Belgrad soll auf der Liste von Borussia Dortmund stehen. In den vergangenen Monaten war der BVB von Transfer-Experten immer wieder mit dem 17-jährigen Angreifer in Verbindung gebracht worden.

Popovic zählt aktuell zu den heißesten Aktien. Der Stürmer, der in Altötting (Deutschland) geboren wurde, erzielte in der vergangenen Saison 20 Treffer in 24 Spielen in der serbischen Jugendliga. Sein Vertrag läuft am 31. Dezember 2023 aus. Damit ist er ablösefrei zu haben und kann sich seinen nächsten Verein quasi aussuchen.

Konkurrenz für den BVB zu groß?

Als heißester Kandidat galt lange der AC Mailand. Schon vor Wochen hieß es, die Italiener würden den Zuschlag bei Popovic erhalten. Bislang ist allerdings immer noch nichts unterschrieben. Eine Entscheidung von Popovic steht nach wie vor aus.

Auch Borussia Dortmund macht sich Hoffnungen auf eine Verpflichtung, allerdings meldete Transfer-Guru Fabrizio Romano jetzt, dass Manchester City in den Transfer-Poker eingestiegen ist. Popovic soll beim Champions-League-Spiel (13. Dezember) zwischen Roter Stern Belgrad und Manchester City vor Ort gewesen sein.