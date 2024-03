BVB und Bayern München im Transferduell: Top-Klubs streiten sich um Mega-Juwel

Im Fokus steht, wie so oft beim BVB, die immer wieder wackelige Abwehr der Borussia. Zuletzt sah das Innenverteidiger-Duo Schlotterbeck und Hummels beim Gegentor gegen Frankfurt erneut unsicher aus. Zuverlässige Alternativen sucht man vergebens: Niklas Süle spielt oft zu fehleranfällig, Emre Can ist kein gelernter Innenverteidiger und Talent Hendry Blank wurde im Winter an RB Salzburg abgegeben.

In Dortmund schaut man sich deshalb wohl jetzt schon nach Verstärkungen für den Sommer um. Ein Name, der mit dem BVB in Zusammenhang gebracht wird, ist Mikayil Ngor Faye. Das Problem: Borussia Dortmund ist nicht allein mit seinem Interesse – auch der FC Bayern München ist heiß auf Faye.

BVB: Riesen-Talent aus „La Masia“ auf dem Radar

Der 19-jährige Senegalese ist vertraglich noch bis 2027 an Barcas Jugendakademie gebunden. Erst im vergangenen Sommer kam Faye vom kroatischen Zweitligisten NK Kustosja in die spanische Metropole. Sein Marktwert wird auf 1,5 Millionen Euro taxiert (Quelle: Transfermarkt.de).

Der Linksfuß kann sowohl in der Innenverteidigung als auch Linksverteidiger auflaufen. Mit der 2. Mannschaft des FC Barcelona rangiert er aktuell in der dritten spanischen Liga auf dem zweiten Platz. Dabei erzielte er drei Tore. Auch bei den Profis stand Faye bereits im Kader. Auffällig ist vor allem eine Statistik: In 24 Ligaspielen erhielt Faye bereits sieben Gelbe Karten, eine Gelb-Rote Karte sowie einen direkten Platzverweis. Aggressivität scheint dem 19-Jährigen keinesfalls fremd zu sein.

Mehrere Bundesligisten interessiert

Das Problem: Neben dem BVB haben weitere Klubs ihre Fühler nach Faye ausgestreckt – unter anderem der FC Bayern München. Aber auch Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen zeigen Interesse. Es bahnt sich ein Kampf um den Senegalesen an.