BVB – Sturm Graz: Pfeifkonzert im eigenen Stadion! BVB-Star bekommt den Unmut der Fans ab

Nach dem wichtigen 2:1-Sieg gegen RB Leipzig ging es für die Mannschaft von Nuri Sahin in der Champions League gegen Sturm Graz. Der BVB ging mit großen Verletzungsproblemen in die Partie BVB – Sturm Graz – einige Spieler mussten sogar angeschlagen spielen.

So wie Marcel Sabitzer, der vor dem Spiel selbst erklärte, dass er nicht bei einhundert Prozent sei. Daher hat Sahin ihn in der Partie BVB -Sturm Graz vorzeitig vom Platz genommen. Bei seiner Auswechslung hagelte es plötzlich Pfiffe.

BVB – Sturm Graz: Sabitzer von Gästefans ausgepfiffen

Sabitzer gab wie in den letzten Wochen auch alles, schmiss sich in jeden Zweikampf rein und half seinem Team, wie er nur konnte – obwohl er mit sich selbst und seinem Körper zu kämpfen hatte. Nach etwas mehr als einer Stunde war dann Schluss für ihn. Sahin brachte mit Donyell Malen neuen Wind in die Partie und schonte Sabitzer so ein wenig.

Als der Österreicher vom Platz ging, hagelte es plötzlich Pfiffe und Buh-Rufe – aus der Gästekurve. Die Fans von Sturm Graz pfiffen den BVB-Star aus. Denn Sabitzer kommt aus Graz, ist allerdings beim großen Rivalen von Sturm Graz groß geworden.

++ BVB – Sturm Graz: Fans trauen ihren Augen kaum – „Einfach nur unglaublich“ ++

Ganze sieben Jahre kickte Sabitzer für den Grazer AK. Zwischen Sturm Graz und dem Grazer AK herrscht eine langjährige und innige Rivalität. Vor der Partie erklärte Sabitzer selbst, dass die Partie für ihn daher eine besondere Bedeutung hat. Die Auswärtsfans zeigten an dem Abend in Dortmund, dass sie nicht vergessen haben, wo Sabitzer herkommt.

Sabitzer blüht auf neuer, alter Position auf

Der 30-Jährige spielte von 2001 bis 2008 in der Jugend des GAK, ehe seine große Karriere begann und er unter anderem bei RB Leipzig, den Bayern und schließlich dem BVB landete. In den vergangenen Jahren war er stets als herausragender Spielmacher im zentralen Mittelfeld bekannt, unter Sahin musste er zu Beginn dieser Saison jedoch oftmals auf dem Flügel agieren.

Weitere News:

Dort konnte er nicht so aufspielen wie im Zentrum. Durch die vielen Verletzungen rückte Sabitzer zuletzt jedoch wieder ins Mittelfeld und dort zeigte er, wie stark er in gewohnter Position aufspielen kann. Schon gegen Leipzig zeigte er eine starke Partie und auch gegen Graz zählte er zu den besten Dortmundern.