Borussia Dortmund – Real Madrid: Star fehlt im Abschlusstraining – droht der bittere Ausfall?

Für Borussia Dortmund steht am Dienstag (22. Oktober) der nächste Kracher auf dem Programm. Der BVB muss in der Champions League bei Real Madrid ran, es kommt zur Neuauflage des CL-Finals von 2024.

Einen Tag vor dem Spiel fehlte nun plötzlich Gregor Kobel im Abschlusstraining. Während Trainer Nuri Sahin alle Stars zur letzten Einheit auf dem Platz bat, fehlte der Schweizer Schlussmann. Droht jetzt der bittere Ausfall?

Borussia Dortmund – Real Madrid: Kobel fehlt im Abschlusstraining

Es wäre nicht das erste Mal, dass Gregor Kobel verletzungsbedingt passen muss. Der 26-Jährige verpasste in der Vorsaison allein acht Pflichtspiele wegen kleiner Verletzungen und Krankheiten. Kein Wunder, dass Kobels Fehlen bei den Fans sofort für einen Aufschrei sorgt.

Allerdings sind die Sorgen wohl unbegründet. Übereinstimmenden Medienberichten nach soll der Keeper individuell gearbeitet haben. Ein Ausfall droht wohl nicht. Kobel fliegt wie geplant am Nachmittag mit nach Madrid. Das gab der Verein selbst bekannt.

Und auch von zwei anderen Spielern gibt es gute Nachrichten: Niklas Süle und Pascal Groß standen am Montag mit auf dem Trainingsplatz und konnten das komplette Abschlusstraining mit der Mannschaft absolvieren. Sie sind rechtzeitig fit für das Duell gegen Real Madrid.

Ungewöhnliche Maßnahme

Ungewöhnlicherweise absolvierte Borussia Dortmund das Abschlusstraining am Montag im heimischen Trainingszentrum in Dortmund-Brackel und nicht im Stadion von Real Madrid. Grund davor soll die Angst vor „Real-Spionen“ sein, die das Training des BVB auskundschaften könnten (hier mehr!).

Am Nachmittag soll es dann um 15 Uhr von Dortmund aus mit dem Flieger nach Madrid gehen. Am Abend findet dann noch eine Platzbegehung statt. Am Dienstag um 21 Uhr steigt im Bernabeu das Champions-League-Spiel gegen Real Madrid.