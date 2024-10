Borussia Dortmund: Unübliche Maßnahme! BVB geht drastischen Schritt

Für Borussia Dortmund lief der Start in die neue Spielzeit nicht gerade optimal. Zwar holte man in der Champions League bislang zwei Siege, allerdings ließ man in der Bundesliga bereits einige Punkte liegen.

Nun steht für Trainer Nuri Sahin das bislang wohl größte Spiel als Trainer von Borussia Dortmund an. Am Dienstag (22. Oktober) geht es für den BVB ins Bernabeu zu Real Madrid. Eine Mammutaufgabe für die Schwarz-gelben, die nun zu einer ungewöhnlichen Maßnahme greifen!

Borussia Dortmund absolviert Abschlusstraining in Brackel

Demnach soll der BVB seine letzte Trainingseinheit am Montag (21. Oktober) vor der Partie gegen den amtierenden Champions-League-Sieger auf heimischen Rasen bestreiten. Der Grund: Die Verantwortlichen wollen möglichen Spionen von Real Madrid vorbeugen, die bei einem Abschlusstraining im Estadio Santiago Bernabeu lauern könnten.

Borussia Dortmund geht also auf eine Nummer sicher und kann sich somit ungestört hinter verschlossenen Türen auf dem heimischen Trainingsgelände in Brackel auf Madrid vorbereiten. Lediglich in den ersten 15 Minuten der Einheit sind Journalisten zugelassen – dies ist von der UEFA vorgegeben. Damit wird man beim BVB wohl leben können.

„Stadium Walkaround“ geplant

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, haben sich die Verantwortlichen des BVB dennoch Gedanken darüber gemacht, wie man den Spielern das Stadiongefühl Madrid noch vor Spielanpfiff näherbringen kann. Das Ergebnis: Ein „Stadium Walkaround“, der für Montag (21. Oktober) geplant ist.

Bei Borussia Dortmund wird man hoffen, dass diese besondere Maßnahme Früchte tragen wird. Wirklich viel spricht derzeit jedoch nicht für einen BVB-Erfolg in der spanischen Hauptstadt. Dafür waren die Leistungen in den letzten Wochen noch zu durchwachsen.