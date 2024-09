Knall um Ex-BVB-Star! Trainer-Zoff eskaliert komplett

Schon zu seinen Zeiten beim BVB und in Barcelona ist er immer mal wieder mit Eklats abseits des Rasens aufgefallen. Ousmane Dembele gehört zweifelsohne zu den besten Offensiv-Spielern Europas. Allerdings wird seine starke Karriere zu oft von (negativen) Schlagzeilen überschattet.

Fehlende Disziplin, unentschuldigte Abwesenheiten beim Training und Unzuverlässigkeit gegenüber des Teams – diese Sachen sind dem Franzosen in seiner Karriere schon des Öfteren unterlaufen. Nun steht der Ex-BVB-Star einmal mehr im Vordergrund.

Ex-BVB-Profi fliegt vor CL-Kracher aus dem Kader

Seine Saison hätte nicht besser beginnen können: Sieben Spiele, acht Tore und die allermeisten Partien über die volle Distanz. Dembele ist bei Paris Saint-Germain ein echter Top-Spieler und einer der Leistungsträger. Doch vor der wichtigen Champions-League-Partie gegen den FC Arsenal (Dienstag, 01. Oktober, 21 Uhr) gibt es nun große Aufregung um den Flügelspieler.

Ein Streit mit Trainer Luis Enrique überschattet die Vorbereitung der Pariser auf das wichtige CL-Spiel. Dembele wurde von Enrique aus dem Aufgebot für die Spitzenpartie in der Königsklasse gestrichen. Der Franzose wird also nicht mit nach London reisen und ebenso nicht auf dem Rasen stehen.

Grund dafür soll ein Streit zwischen dem PSG-Coach und dem Ex-Dortmunder im Rahmen der Begegnung mit Stade Rennes (3:1) von Freitagabend sein. Genau Hintergründe sind noch nicht klar.

Dembele-Zukunft bei PSG auf der Kippe?

Wie es für den Franzosen bei PSG nun langfristig weitergeht und ob er schon am kommenden Wochenende wieder in den Kader des französischen Hauptstadtklubs zurückkehren wird, ist noch unklar. Die Fronten zwischen dem Ex-BVB-Star und seinem Trainer sind (vorerst) verhärtet.

In den vergangenen Monaten fiel der Franzose zumeist nur wegen seiner guten Leistungen auf dem Platz auf – nun wendet sich das Blatt einmal mehr. Es zieht sich durch seine Karriere durch.