So mancher Fan träumt von einem großen Comeback – doch die ist jetzt vom Tisch. Christian Pulisic wird nicht zu Borussia Dortmund zurückkehren. Stattdessen wurde nun der Wechsel zum AC Mailand verkündet.

Ein Detail des Wechsels sorgt allerdings für Fragezeichen. Die Ablösesumme für Pulisic beträgt „nur“ 22 Millionen Euro. Viele Fans fragen sich nun: Warum hat der BVB da nicht zugeschlagen?

Ex-BVB-Star Pulisic: Warum schlug Dortmund nicht zu?

Schon lange wurde dem BVB ein Interesse an einer Rückholaktion nachgesagt. Dass an den Gerüchten etwas dran ist, besteht für viele kein Zweifel. Nun ergab sich die große Chance. Weil der US-Amerikaner bei Chelsea hintenan stand, wurde ein Abgang forciert. Wie schon im vergangenen Sommer soll Dortmund um eine Rückkehr gebuhlt haben. Und auch vom Eigengewächs soll es positive Signale gegeben haben.

Nun ist klar: Daraus wird nichts. Pulisic hat beim AC Mailand unterschrieben. Maximal 22 Millionen Euro beträgt die Ablöse. Nur – darf man in seinem Fall sagen. Schließlich ist der Offensivmann gerade einmal 24 Jahre alt, nachweislich hochtalentiert und wechselte einst für fast dreimal so viel nach London. Und so fragen sich nun manche BVB-Fans hinter vorgehaltener Hand: Warum haben wir bei diesem Preis nicht zugeschlagen?

BVB auf den Flügeln gut besetzt?

Einen gewissen Bedarf scheint Borussia Dortmund auf den offensiven Außen zu haben. Schließlich steht weiterhin auch ein Interesse an Ex-Star Jadon Sancho im Raum. Und auch wenn man auf den Flügeln quantitativ gut besetzt scheint, ist die Situation dort nicht unkompliziert.

Jamie Bynoe-Gittens und Giovanni Reyna waren zuletzt ziemlich verletzungsanfällig, quälen sich auch aktuell mit Problemen herum. Auch Karim Adeyemi fehlt bei der Vorbereitung – der Saisonstart ist in Gefahr. Julien Duranville gilt als extrem talentiert, kann anhand seiner bisherigen 28 Bundesliga-Minuten aber noch nicht seriös bewertet werden. Und bei Donyell Malen erinnert sich noch jeder, wie es vor seiner Leistungsexplosion zu Jahresbeginn lief.

Ein Pulisic, der vorne flexibel einsetzbar ist, hätte den Kader fraglos verbessert. Für den Preis wäre er allemal ein Gedanke wert gewesen. Allerdings bewiesen Götze, Kagawa, Sahin und Co. auch, dass Rückholaktionen bei Borussia Dortmund beileibe nicht immer belohnt wurden.