BVB-Star spricht nach Brüssel-Attentat – seine Worte machen große Sorgen

Dieses Attentat sorgt für lähmendes Entsetzen – am Rande des Spiels Belgien – Schweden erschoss ein Mann zwei schwedische Fans. Eine mutmaßlich islamistische Tat, die den Fußball weit in den Hintergrund rücken ließ.

Das Länderspiel wurde auf Wunsch der Schweden abgebrochen, ihre Fans harrten bis tief in die Nacht im Stadion aus. Nun hat sich der belgische BVB-Star Thomas Meunier zu Wort gemeldet. Seine Worte stimmen bedenklich.

BVB-Star Meunier spricht über Brüssel-Attentat

Sportlich ging es um nichts mehr – dennoch reisten rund 400 Schweden zum EM-Quali-Auswärtsspiel nach Belgien. Dort passierte das Unfassbare: Zwei von ihnen wurden erschossen. Videos in sozialen Netzwerken zeigen: Der Täter, wohl ein 45-jähriger Tunesier, schraubte auf offener Straße unbehelligt seine Waffe zusammen, fuhr mit einem Roller zum Tatort und ballerte los. Das Entsetzen nach dieser unvermittelten Tat ist riesig.

Auch bei Thomas Meunier. Der Star von Borussia Dortmund war verletzungsbedingt zwar nicht im Kader für die Partie, ist als Belgier aber zutiefst bestürzt über das, was sich in seinem Heimatland ereignete. Via Instagram äußerte er sich noch in der Nacht des Geschehens.

„Das Schlimmste kommt wohl noch“

„Und das Schlimmste kommt wohl noch… lasst uns beten für die Opfer und die Menschen, die von der falschen Lehre einer Religion fehlgeleitet sind. Möge Gott ihnen helfen, den richtigen Weg zu finden.“ Starke Worte des Verteidigers, die jedoch sehr nachdenklich stimmen. Was meint der 32-Jährige mit „das Schlimmste kommt wohl noch“?

Möglicherweise wählte er die Worte; weil der Täter zu diesem Zeitpunkt noch immer auf freiem Fuß war. Inzwischen ist der mutmaßliche Angreifer wohl gefasst, wurde von der Polizei niedergeschossen. Vielleicht spielt er aber auch auf ein tiefergreifendes Problem an. Belgien gehört zu den europäischen Ländern, die am stärksten von islamistischem Terror betroffen sind. Auch in jüngerer Vergangenheit gab es immer wieder terroristische Akte.

Nun ist die Angst der Belgier vor erneuten Anschlägen groß. In Brüssel herrscht die höchste Terror-Warnstufe. Aus der Ferne bangt und betet BVB-Star Thomas Meunier mit.