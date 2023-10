Brüssel: Mann erschießt in Innenstadt zwei Menschen ++ Höchste Terror-Warnstufe ausgerufen

Schüsse in Brüssel!

Im belgischen Brüssel hat ein Mann am Montagabend nahe des Sainctelette-Platzes um sich geschossen und dabei zwei Menschen getötet. Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Anschließend soll er auf seinem Roller geflohen sein.

Die Stadt hat die höchste Terror-Warnstufe 4 ausgerufen.

Brüssel: Mann schießt um sich und tötet zwei Menschen

Wie „20min.ch“ unter Berufung der belgischen Polizei berichtet, soll es sich bei den Opfern um schwedische Fußballfans handeln. Belgien spielt am Montagabend gegen die schwedische Nationalmannschaft. Die Sicherheitsmaßnahmen im König-Baudouin-Stadion wurden nun verstärkt.

Die Schüsse sollen gegen 19.15 Uhr im Zentrum der Stadt gefallen sein. Aktuell ist der mutmaßliche Täter noch auf der Flucht, er soll laut der belgischen Zeitung „Sudinfo“ eine Videobotschaft auf Facebook veröffentlicht haben und darin angeblich sagen, er sei ISIS-Mitglied und er habe „drei Ungläubige getötet.“ Das dritte Opfer lebt aktuell noch.

In Brüssel sind am Montagabend zwei Menschen erschossen worden. Foto: Sylvain Plazy/AP/dpa

Ein Video, das derzeit bei X (ehemals Twitter) kursiert, zeigt einen Mann in orangefarbener Jacke, wie er mit einem Motoroller auf dem Bürgersteig hält und um sich schießt. Danach stürmt er in die Eingangshalle eines Gebäudes, in das auch Menschen geflüchtet sind, und schießt auf sie.

Brüssel: Politiker melden sich zu Wort

Der Premierminister von Belgien, Alexander De Croo, drückte auf X sein Beileid aus: „Mein tiefstes Beileid gilt den Angehörigen dieses feigen Anschlags in Brüssel. Gemeinsam mit den Justiz- und Innenministern verfolge ich die Lage aufmerksam. Wir beobachten die Situation und bitten die Brüsseler um Wachsamkeit.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch die belgische Innenministerin Annelies Verlinden äußerte sich am Abend bereits auf X. Sie schrieb: „Schreckliche Schießerei in Brüssel. Der Täter wird aufgespürt.“

Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort.