BVB – Mainz: DFB-Entscheidung gefallen! Dortmund-Fans kriegen Schluckauf

Nach der letzten, der allerletzten und der wirklich letzten Chance folgt nun die wirklich, wirklich allerallerletzte Chance für Borussia Dortmund: Ohne einen Sieg bei BVB – Mainz sind die Hoffnungen auf ein weiteres Jahr in der Champions League endgültig dahin.

Fest steht schon jetzt die Entscheidung des DFB: Daniel Schlager wird BVB – Mainz leiten. Unter dem Schiedsrichter hatte Schwarzgelb eine makellose Bilanz. Doch das einzige Aufeinandertreffen in dieser Saison sorgte für Ärger, den viele Anhänger noch nicht vergessen haben.

BVB – Mainz: Daniel Schlager pfeift

Sieben Spiele, sieben Siege – so lautete die Bilanz von Borussia Dortmund in Spielen unter der Leitung von Daniel Schlager. Der Schiedsrichter hatte sich zu einem regelrechten Glücksbringer für die Borussia herauskristallisiert. Praktisch alle Siege in seiner Gegenwart waren nämlich obendrein mindestens solide, wenn nicht gar hochverdient oder gleich eine Gala.

+++ Borussia Dortmund: „Top, super, sensationell!“ – Kovac lässt BVB-Fans ratlos zurück +++

Doch dann kam Frankfurt. Im Januar dieses Jahres wurde Schlager erstmals in dieser Saison für ein BVB-Spiel eingeteilt. Dortmund unterlag Eintracht Frankfurt 0:2 und haderte dabei auch mächtig mit dem Unparteiischen. In der 77. Minute hatte Nnamdi Collins Jamie Gittens im Strafraum gefoult. Eine eindeutige Sache für viele Fans, Schlagers Pfeife aber blieb stumm. Und auch der VAR griff nicht ein.

Schlager-Ärger beim 0:2 in Frankfurt

„Ich sehe den Kontakt“, hatte der 35-Jährige anschließend erklärt. „Dann ist es so als Schiedsrichter: Ist der Kontakt ursächlich für das Fallen? Da hatte ich große Zweifel. Deswegen habe ich mich entschieden, das Spiel weiterlaufen zu lassen.“ DFB-Schiedsrichtersprecher Alex Feuerherdt war da allerdings anderer Meinung (hier mehr).

„Relevant für die Bewertung des Zweikampfs ist der Kontakt zwischen Gittens‘ Knie und Collins‘ Wade“, hatte der erklärt. „Für Daniel Schlager hat die Intensität dieses Kontakts nicht ausgereicht, um ihn als Foulspiel zu bewerten. Wir würden hingegen argumentieren, dass es sich letztlich um ein Beinstellen von Collins gehandelt hat – der nicht den Ball gespielt hat – und Gittens aufgrund des erwähnten Kontakts zu Fall gekommen ist. Somit wäre aus unserer Sicht ein Strafstoß angebracht gewesen.“

Mehr News:

Bei BVB – Mainz werden die Dortmunder Fans deshalb genauer hinschauen, wenn Daniel Schlager pfeift oder es eben nicht tut. Folgt auf die erste Pleite unter der Leitung des Badeners eine zweite, wird es jedenfalls richtig eng mit dem internationalen Geschäft. Die 05er dagegen könnten den Sekt dann schon mal kaltstellen.