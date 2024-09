Ex-BVB-Trainer sorgt für mächtig Aufsehen – da staunt die Konkurrenz

2022 schaffte er den Sprung in den Profi-Fußball, konnte sich beim FC Augsburg aber nicht langfristig durchsetzen. Jetzt hat Ex-BVB-Trainer Enrico Maaßen wieder einen neuen Job: Der 40-Jährige heuerte im Sommer beim FC St. Gallen an.

In der Schweiz sorgt Enrico Maaßen, der von 2020 bis 2022 die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund trainierte, schnell für mächtig Aufsehen. Mit dem FC St. Gallen hat er einen echten Sahne-Start erwischt.

Ex-BVB-Trainer Enrico Maaßen sorgt in der Schweiz für Furore

Mit dem FC Augsburg hielt er in seiner ersten Saison die Klasse, in der zweiten Spielzeit war nach sieben Spieltagen aber Schluss. Die Fuggerstädter trennten sich wieder von dem Ex-BVB-Coach. Über acht Monate war Maaßen seit dem vereinslos, doch im Sommer fand er dann endlich einen neuen Klub.

Maaßen heuerte in der Schweiz beim FC St. Gallen an, folgte dort auf Peter Zeidler, der zum VfL Bochum wechselte. Und die ersten Monate laufen für den 40-Jährigen bislang richtig gut. In der Conference League setzte sich der Maaßen-Klub unter anderem gegen Trabzonspor Istanbul durch und zog in die Liga-Phase ein.

In der Schweizer Super League läuft es bislang auch rund. Nach sieben Spielen steht St. Gallen bei 13 Punkte, nur einen Punkt hinter der Tabellenspitze auf Rang vier. Am Dienstag (24. September) besiegte St. Gallen den FC Zürich mit 4:1 und setzte damit das nächste Ausrufezeichen.

„Wir denken und handeln ambitioniert“

Im Interview mit der „kicker“ sagte Maaßen kürzlich: „Wir denken und handeln ambitioniert und wollen in der Liga unter die ersten Vier, die uns einen europäischen Startplatz garantieren. In der Conference League hatten wir uns die Play-offs vorgenommen, in der Ligaphase setzen wir uns neue Ziele.“ Bislang ist Maaßen mit St. Gallen auf einem guten Weg.