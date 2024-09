BVB – Bochum: Jetzt ist es offiziell! DFB verkündet wichtige Entscheidung

Derbyzeit in der Bundesliga! Am 5. Spieltag kommt es zum Aufeinandertreffen zweier Ruhrgebiets-Nachbarn: BVB und der VfL Bochum. Die Dortmunder wollen im Signal-Iduna-Park am Freitag (27. September, 20.30 Uhr) nach der Stuttgart-Blamage für eine Wiedergutmachung sorgen.

Für die Partie zwischen dem BVB und Bochum hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auch eine wichtige Entscheidung verkündet. Die Schiedsrichter-Ansetzung steht nämlich fest. Dabei kommt es zu einer Premiere.

BVB – Bochum: DFB-Entscheidung offiziell

Er ist Deutschlands „Rekord-Schiri“ und kehrte nach einer langen Verletzungspause zurück: Felix Brych. Der Unparteiische wird am Freitag die Begegnung des BVB gegen den VfL Bochum leiten. Es ist schon das 52. Mal, dass Brych als Schiedsrichter einer Dortmunder-Partie eingeteilt wird.

Die Bilanz unter Brych ist positiv: 30 Partien konnte Borussia Dortmund gewinnen, 12 Spiele gingen unentschieden aus und neun Begegnungen wurden verloren. Das letzte Mal, als der 49-Jährige bei einer BVB-Partie auf dem Platz stand, war am 20. Oktober 2023. Damals gewannen die Schwarzgelben mit 1:0 gegen Werder Bremen.

Deutlicher negativer sieht es für den VfL Bochum aus. Von den 24 geleiteten Partien, hat der Revierklub zehn verloren. Nur acht Siege konnte der BVB-Nachbar einfahren.

Premiere für Brych

Während Brych in der Bundesliga, 2. Liga und im DFB-Pokal schon zahlreiche Duelle des BVB gegen die deutschen Teams gepfiffen hat, wird es am 5. Spieltag eine Premiere geben. Es ist für den gebürtigen Münchener nämlich das erste „kleine“ Derby zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum.

Es ist der 346. Bundesliga-Einsatz für Brych. Er ist alleiniger Rekordhalter und wird diese Serie noch weiter ausbauen. Das Gespann für die Partie gegen Bochum wird von Philipp Hüwe und Christian Leicher komplettiert. Der vierte Offizielle ist Tom Bauer. Video-Assistent ist Günter Perl.

