BVB – Bochum: Nächster Knall im „kleinen“ Derby? Ex-Trainer lässt aufhorchen

Derbyzeit im Ruhrgebiet! Die großen Spiele gegen den FC Schalke 04 wird es womöglich für längere Zeit nicht geben, dafür muss der BVB im „kleinen“ Derby gegen den VfL Bochum ran. Gegen den Nachbarn patzte Borussia Dortmund zuletzt immer wieder.

Wird sich das auch am Freitag (27. September, 20.30 Uhr) wiederholen? Geht es nach Ex-Bochum-Trainer Peter Neururer, könnte es gegen den BVB zu der nächsten großen Überraschung kommen. Dann würde in Dortmund so richtig der Baum brennen.

BVB – Bochum: Nächster Knall im „kleinen“ Derby?

Die 1:5-Klatsche gegen den VfB Stuttgart steckt noch in den Köpfen vieler BVB-Fans. Die Mannschaft hingegen konzentriert sich voll und ganz auf die nächste Begegnung. Am Freitag gastiert der VfL Bochum im Signal-Iduna-Park. Für das Team von Trainer Nuri Sahin ist Wiedergutmachung angesagt. Doch die Aufgabe wird alles andere als einfach.

Für Peter Neururer wäre es eine „große Überraschung“, wenn der VfL – gerade in der jetzigen Verfassung – in Dortmund punkten sollte. Wenn es doch passieren sollte, „dann wird es beim BVB so richtig unruhig. Eine Niederlage in Stuttgart ist okay. Wenn man aber gegen Bochum nicht gewinnt, dann ist der Abstand zu den oberen Plätzen gewaltig“, warnt der 69-Jährige im Gespräch mit DER WESTEN.

Aktuell haben die Schwarzgelben schon fünf Zähler Rückstand auf den FC Bayern München, der an der Tabellenspitze steht. Kein Sieg gegen Bochum „wäre definitiv ein Fehlstart. So war es ja auch schon in der letzten Saison“, sagt Neururer.

„Es muss schnell gehen“

Anders als zur Champions League, so Neururer, wo es noch genug Möglichkeiten gibt, sich einzuspielen, sieht es in der Bundesliga anders aus.“ Da hast du keine Zeit. Es muss jetzt alles schnell gehen, damit die Mannschaft langsam in Fahrt kommt. Der BVB muss definitiv darauf achten, dass es nicht zu einem katastrophalen Saisonstart kommt. Dortmund ist der klare Favorit, aber in den letzten Jahren hat Bochum immer wieder die Borussia ärgern können“, blickt der Ex-Trainer zurück.

In der Saison 2021/22 siegte der VfL beispielsweise völlig überraschend mit 4:3 im Signal-Iduna-Park. Im vergangenen Jahr gab es zudem zwei Unentschieden, bei denen die Dortmunder auf ganzer Spur enttäuschten. Vor allem nach der 1:5-Klatsche des BVB wird Bochum auf eine Überraschung hoffen. Allerdings lief der Saisonstart des VfL alles andere als erfreulich. Nur ein Punkt aus vier Spielen gab es bisher.