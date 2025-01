Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: Nach wenigen Minuten entlädt sich der komplette Fan-Frust – „So beschissen“

Dass es für Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen nach der Vielzahl der Ausfälle schwierig werden würde, war schon vor Anpfiff klar. Mit dieser Not-Abwehr gegen einen der besten Angriffe der Bundesliga? Da wurde den Fans schon vor Anpfiff angst und bange.

Drei Gegentore in 19 Minuten waren aber auch für die Fans von Borussia Dortmund zu viel des Guten. Ihr Frust entlud sich – allerdings nicht gegen die Spieler in der Viererkette. Stattdessen hagelte es Kritik an den Kaderplanern.

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: BVB wird überannt

Yannik Lührs, 36 Minuten in der Bundesliga, normalerweise in der Regionalliga unterwegs, und Julian Ryerson, gelernter Rechtsverteidiger – dieses Duo bildete am Freitagabend die Innenverteidigung von Borussia Dortmund. Auf den Außenverteidigerpositionen kamen Almugera Kabar (46 Bundesliga-Minuten) und Yan Couto zum Einsatz.

Diese Not-Abwehr schickte Trainer Nuri Sahin gegen Leverkusen ins Rennen – und es dauerte gerade einmal 26 Sekunden, bis sie zum ersten Mal überwunden war. Unter Druck verlor der BVB den Ball und Nathan Tella traf zur Führung.

In der 8. Minute und in der 19. Minute wurde dann schnell deutlich, dass die Abstimmung in der Viererkette überhaupt nicht stimmt. Zwei Mal kam Patrik Schick völlig unbedrängt zum Abschluss, zwei Mal traf er.

Ärger über Kaderplanung

Den Spielern machen die Fans deshalb aber kaum Vorwürfe. Ihnen fehlt schließlich schlicht die Erfahrung, sie waren auch gar nicht für diese Rollen vorgesehen. Das Problem sehen die BVB-Fans dafür klar bei der Kaderplanung. Dort habe der BVB die Fehler gemacht.

Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Ich mach Kabar und Co nicht mal einen Vorwurf. Die Jungs sind einfach noch nicht so weit. Aber wenn der Kader so beschissen zusammengestellt ist, dass man mit 3 etatmäßigen Bundesliga-Innenverteidigern in die Saison geht, bist du halt schnell am Arsch“

„Der BVB hat bereits im Transfers-Sommer die Augen vor dem Abwehr-Problem verschlossen und hatte auch jetzt zum Transfers-Winter keine zeitnahe Lösung parat, trotz bestehender Ausfälle. Das ist die Konsequenz.“

„Richtig toll für Kabar & Lührs, wie sie jetzt die katastrophale Kaderplanung des BVB ausbaden und sich dann nach dem Spiel noch anhören dürfen, bei so einer unerfahrenen Verteidigung würde es gegen Leverkusen halt schwierig – wie gut, dass man mit Kehl verlängert hat.“

„Das ist ein Trainingsspiel für Leverkusen. Die müssen sich ja kaum anstrengen. Den jungen Nachrückern würde ich jetzt aber keinen Vorwurf machen, die sind hier am ärmsten dran. Wir brauchen dringend Verstärkungen für die Abwehr“

Fans fordern Verstärkung

Die Meinung der Fans ist klar: Es gibt zu wenige Innenverteidiger im Kader. Mit Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton sind es drei. Emre Can und Ramy Bensebaini könnten dort auch spielen. Die BVB-Fans wünschen sich aber noch einen neuen Innenverteidiger. Bis Ende Januar hätte Dortmund noch Zeit.

Dass nun zufällig so viele Verteidiger krankheitsbedingt ausfallen, ist bitter. Zugegebenermaßen ist dies aber nicht das erste Mal, dass Dortmund einen Engpass im Abwehrzentrum hat.