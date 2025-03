Sorge um BVB-Star! Kovac deutlich: „Tut mir sehr leid“

Sorge um Niklas Süle! Der Innenverteidiger hat in dieser Saison mit Verletzungen zu kämpfen und ist immer noch nicht in der Verfassung, in der BVB-Trainer Niko Kovac ihn gerne sehen würde.

In der aktuellen Saison spielt Süle keine große Rolle beim BVB. Kovac und der 29-Jährige kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern München. Dort war Süle unter Kovac stets gesetzt. In Dortmund sieht das zurzeit allerdings ganz anders aus.

Niklas Süle hat immer wieder Probleme mit dem Syndesmoseband

Wettbewerbsübergreifend kommt Süle auf gerade einmal zwölf Einsätze. Es gab immer wieder Probleme mit dem Syndesmoseband. „Der Niki war wirklich lange verletzt und von daher hat er noch viel aufzuholen und aufzuarbeiten. Das ist der Grund, warum er jetzt weniger spielt“, erklärte Kovac auf Nachfrage von „Sport1“.

+++Borussia Dortmund: Irrer Nmecha-Bericht über „unmoralisches Angebot“ – Fans stutzig+++

Gegen Bochum gab Süle sein Comeback, spielte sogar von Beginn an. Danach kam der Spieler allerdings nicht mehr zum Einsatz. Aktuell sind Nico Schlotterbeck und Emre Can in der Innenverteidigung gesetzt.

+++Borussia Dortmund: BVB-Star vor Abgang – Top-Klub geht in die Offensive+++

Süle hat schon einige Höhen und Tiefen in seiner Laufbahn durch

„Ich bin aber auch mit Julian [Ryerson; Anm. d. Red.] oder jetzt mit Yan [Couto; Anm. d. Red.] sehr zufrieden. Die Konkurrenz ist da. Die beiden Innenverteidiger machen das auch sehr gut. Nicht nur für Niki, sondern auch für Waldi tut es mir persönlich sehr leid“, sagte Kovac. Verzichtet der BVB-Trainer also in den nächsten Wochen auf größere Experimente in der Startelf?

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Es wäre zum Nachteil von Süle, der schon einige Höhen und Tiefen in seiner Fußballer-Laufbahn durchhat. Dabei war auch sein Gewicht immer wieder ein Thema. Kovac möchte den Verteidiger jetzt behutsam aufbauen und wieder heranführen. Dafür ist jedoch Spielpraxis nötig. Die BVB-Fans dürfen gespannt sein, ob sie Süle in der Zukunft tatsächlich wieder häufiger auf dem Platz sehen.