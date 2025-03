Borussia Dortmund: Irrer Nmecha-Bericht über „unmoralisches Angebot“ – Fans stutzig

Ein kurioser Bericht macht derzeit so manchen Fan von Borussia Dortmund stutzig. Im Mittelpunkt der Story: BVB-Star Felix Nmecha.

Dieser hatte sich Ende Januar eine böse Bänderverletzung zugezogen und fehlt dem BVB seither. Wann Nmecha der Mannschaft wieder zur Verfügung steht, ist aktuell unklar.

Der BVB, Felix Nmecha und das „unmoralische Angebot“

Umso kurioser erscheint es daher, dass ausgerechnet jetzt ein Bericht kursiert, wonach gleich mehrere Premier-League-Clubs sich demnächst ein Wettbieten um den Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund liefern könnten. Laut „Todo Fichajes“ hätten Manchester United, der FC Chelsea und Newcastle United den 24-Jährigen im Fokus.

In dem Bericht ist davon die Rede, dass die Vereine ein regelrechtes Wettbieten veranstalten müssten, um Felix Nmecha von Borussia Dortmund loszueisen. Schließlich sei dieser noch bis 2028 an den BVB gebunden, und die Verantwortlichen bei den Schwarzgelben würden den dreimaligen deutschen Nationalspieler nur bei einem „unmoralischen Angebot“ ziehen lassen.

+++ Auch interessant: BVB-Star Schlotterbeck wehrt sich gegen bösen Verdacht – „Auf gar keinen Fall“ +++

Bericht über Nmecha wirft Fragen auf

Warum die drei genannten Vereine ausgerechnet jetzt so sehr an Nmecha interessiert sein sollen – wo er doch so schlimm verletzt ist – steht in den Sternen. Ebenso fragwürdig: Warum sollte der FC Chelsea händeringend nach einem weiteren Spieler fürs Mittelfeld-Zentrum suchen?

Die „Blues“ sind dort bereits mit derart vielen Stars bestückt (Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Romeo Lavia, Kiernan Dewsbury-Hall), dass sie im Winter einige Mittelfeldspieler abgeben mussten – wie zum Beispiel Carney Chukwuemeka, der für die Rückrunde an den BVB ausgeliehen ist.

Nmecha kämpft sich beim BVB zurück

Dass europäische Spitzenvereine sich derzeit ein Wettbieten um Felix Nmecha liefern, wirkt äußerst unwahrscheinlich. Für den BVB-Star gilt es derweil, erst mal wieder fit zu werden. Im vergangenen Herbst hatte er sich erstmals nach seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund im Sommer 2023 in die Startformation des BVB gespielt.

Wenn Nmecha an diese Form wieder anknüpft und den nächsten Entwicklungsschritt macht, könnte ein Wettbieten internationaler Topclubs schon gleich viel wahrscheinlicher werden.