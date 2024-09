Borussia Dortmund: FIFA macht es offiziell – Fans schlagen die Hände über dem Kopf zusammen

Im kommenden Jahr – vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 – steht für Borussia Dortmund im Sommer ein großes Turnier auf dem Programm: die FIFA-Klub-WM. Bei dem neu gestalteten Wettbewerb kämpfen 32 Teams aus der ganzen Welt um den Titel.

Weder bei den Spielern noch bei den Fans kommt das neue Konzept der FIFA besonders gut an. Für wenig Begeisterung dürfte dementsprechend nun auch die offizielle Verkündung der Spielstätten gesorgt haben.

Borussia Dortmund: Stadien für Klub-WM stehen fest

Am 13. Juli 2025 steigt das Finale der Klub-WM im MetLife Stadium in New Jersey. Dort, wo sonst die NFL-Team New York Giants und New York Jets ihre Spiele austragen und wo auch 2026 das WM-Finale stattfinden wird.

Darüber hinaus wird auch in diesen Stadien gespielt: Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta, Bank-of-America-Stadion in Charlotte, TQL-Stadion in Cincinnati, Rose-Bowl-Stadion in Los Angeles, Hard-Rock-Stadionin Miami, GEODIS-Park in Nashville, Camping-World-Stadion in Orlando, Inter&Co-Stadion in Orlando, Lincoln Financial Field in Philadelphia, Lumen Field in Seattle sowie Audi Field in Washington.

Wo das Eröffnungsspiel der Klub-WM am 15. Juni 2025 stattfinden wird, ist noch offen. Erst im Dezember werden die acht Vierergruppen ausgelost und der Spielplan festgelegt.

Klub-WM wird Fan-Horror

So oder so: Für die Spieler und Vereine wird es eine große Herausforderung. Nach einer langen Saison steht die lange USA-Reise an. Auch vor Ort wird man weite Strecken absolvieren müssen, denn die Stadien sind überall in den USA verteilt.

Noch dramatischer sieht’s deshalb wohl auch für die Fans aus. Ohnehin stieß die Klub-WM bislang bei den Anhängern von Borussia Dortmund auf wenig Gegenliebe. Und es ist auch davon auszugehen, dass nur ein paar Wenige im Sommer die Reise in die USA antreten werden.