BVB-Star Guirassy versetzt ganzes Land in Ekstase – Fans völlig aus dem Häuschen

Auf Serhou Guirassy ist Verlass. Der Stürmer von Borussia Dortmund hat für sein Land Guinea mit einem spektakulären Tor die Tür zum Afrika Cup ganz weit aufgestoßen. In der Nachspielzeit traf Guirassy per Seitfallzieher.

Mit seinem Tor hat der BVB-Star ein ganzes Land in Ektase versetzt. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen und feiern ihren Super-Stürmer.

Borussia Dortmund: Guirassy schießt Guinea zum Sieg gegen die DR Kongo

Nach zwei Niederlagen gegen die DR Kongo und Tansania rückte die Afrika-Cup-Qualifikation für Guinea zunächst in weite Ferne. Inzwischen hat sich das Blatt allerdings gewendet. Es folgten erst zwei Siege gegen Äthiopien und nur der knappe 1:0-Erfolg gegen die DR Kongo.

Und wieder einmal war Serhou Guirassy der gefeierte Held des Spiels. Schon gegen Äthiopien hatte Guirassy in zwei Spielen fünf Tore erzielt. Nun war er auch gegen die DR Kongo der Mann des Abends.

Mehrfach scheiterte Guirassy zunächst an Kongos Keeper Dimitry Bertaud. Erst in der Nachspielzeit konnte der 28-Jährige den Schlussmann überwinden. Nach einer Flanke von Issiaga Sylla hämmerte der BVB-Star den Ball per Seitfallzieher in die Maschen und ließ damit sein ganzes Land jubeln.

Guinea steht vor Afrika-Cup-Qualifikation

Mit dem späten Sieg steht Guinea nun kurz vor der erfolgreichen Qualifikation für den Afrika-Cup. Im abschließenden Gruppenspiel gegen Tansania am Dienstag reicht Guirassy und Co. schon ein Unentschieden, um die Qualifikation endgültig einzutüten. Am nächsten Wochenende geht Guirassy dann wieder für Borussia Dortmund in der Bundesliga gegen den SC Freiburg auf Torejagd.