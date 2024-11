Borussia Dortmund: Nächster Juwel-Knall? ER hat beim BVB wohl keine Chance

Junge Talente und Borussia Dortmund? Das hat in der Vergangenheit schon oft bestens funktioniert. Das zeigten erst vor wenigen Jahren Jude Bellingham und Erling Haaland, die über den BVB den Weg zu absoluten Top-Klubs gefunden haben.

In dieser Saison wartet man bei Borussia Dortmund noch auf einen solchen Durchbruch- beispielsweise auf einen neuen Bellingham. Nun könnte sich ein potenzieller Kandidat sogar verabschieden. Das Talent hat beim BVB wohl keine Chance mehr.

Borussia Dortmund: Azhil-Abgang nicht ausgeschlossen

Den Start in die laufende Saison hatte sich Ayman Azhil im vergangenen Sommer wohl ganz anders ausgemalt. Der 23-Jährige galt in der Dortmunder U23 lange als Streichkandidat, behielt seinen Platz letztendlich aber und wurde am Ende sogar von Trainer Zimmermann zum Kapitän ernannt. In seiner neuen Rolle blühte Azhil auf – dann folgte der Aufstieg.

Auch interessant: Ex-BVB-Star Marco Reus packt aus: „Und dann ging der Horror los“

Aufgrund der großen Personalsorgen in der Mannschaft von Nuri Sahin kam Azhil bis dato bereits zwei Mal bei den BVB-Profis zum Einsatz, machte einen guten Eindruck. Doch der könnte am Ende wohl nicht reichen, wie aus einem Bericht des „Kicker“ hervorgeht. Demnach soll Azhil in Dortmund keine langfristige Zukunft haben – wohl auch, weil die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld zu groß ist.

Geht Azhil den Pohlmann-Weg?

Der „Kicker“ bringt stattdessen einen neuen Karriereweg für den Deutsch-Marokkaner ins Spiel: Denjenigen, den auch Ole Pohlmann gewählt hat. Der langjährige Dortmunder U23-Spieler wechselte im vergangenen Sommer für rund eineinhalb Millionen Euro nach Portugal zu Rio Ave, nachdem er wenige Wochen zuvor für kurze Zeit Profiluft schnuppern durfte – ähnlich wie jetzt Azhil.

Borussia Dortmund könnte also schon bald der Abschied eines jungen Talents bevorstehen. Angesichts des bis 2027 laufenden Vertrags von Azhil darf die BVB-Chefetage jedoch auf eine Ablöse hoffen. Erst im Sommer 2023 war der gebürtige Düsseldorfer ablösefrei aus Leverkusen gekommen.