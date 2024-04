BVB-Star Reyna mittendrin – sein Leih-Klub wittert eine Verschwörung

Riesige Aufregung in der englischen Premier League. Nottingham Forest, der Leih-Klub von BVB-Star Giovanni Reyna, ist nach der 0:2-Pleite gegen den FC Everton stinksauer und erhebt schwere Vorwürfe gegen den Videoassistenten. Grund dafür sind drei nicht gegebene Elfmeter.

Nottingham Forest wittert eine Verschwörung und sorgt mit einer öffentlichen Ansage für mächtig Wirbel. BVB-Star Giovanni Reyna war mittendrin im Geschehen.

BVB-Star Reyna mittendrin – Nottingham erhebt schwere Vorwürfe

Für Nottingham Forest geht es in der Premier League um den Klassenerhalt. Noch steht der Leih-Klub von Reyna über dem Strich, nach der 0:2-Pleite gegen den direkten Konkurrenten FC Everton ist die Situation aber wieder deutlich brenzliger geworden.

Nach dem Duell schäumte Forest vor Wut und schrieb bei „X“ (ehemals Twitter): „Drei extrem schlechte Entscheidungen – drei nicht gegebene Elfmeter – das können wir einfach nicht akzeptieren. Wir haben die PGMOL (englischer Schiedsrichterverband, Anm. d. Red.) vor dem Spiel gewarnt, dass der VAR ein Luton-Fan ist, aber sie haben ihn nicht ausgewechselt. Unsere Geduld wurde mehrfach auf die Probe gestellt. NFFC wird nun seine Optionen prüfen.“

Videoassistent im Zentrum der Kritik

Doch was war passiert? Erst traf Ashley Young den BVB-Star Reyna im Strafraum am Fuß, dann erwischte ihn eine Flanke am nicht angelegten Arm und schließlich traf Young auch Hudson-Odoi am Fuß. Drei Szenen, die Nottingham Forest auf die Palme brachten, denn weder Schiedsrichter Anthony Taylor noch Videoassistent Stuart Attwell griffen ein.

Insbesondere Attwell steht im Zentrum der Kritik, denn er soll – so der Vorwurf von Nottingham – ein Fan von Luton sein. Luton Town steht in der Tabelle knapp hinter Nottingham. Beide Vereine kämpfen noch um den Klassenerhalt.

Die Pleite gegen Everton ist für den englischen Traditionsklub und Gio Reyna ein heftiger Rückschlag. Reyna selbst erlebt bislang eine schwere Zeit in England. Zunächst spielte er kaum eine Rolle, durfte zuletzt aber immerhin zweimal in Folge von Beginn an ran. Im Sommer endet die Leihe, dann kehrt er erst einmal zu Borussia Dortmund zurück.