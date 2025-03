Borussia Dortmund: Pikante Transfer-Enthüllung um BVB-Star – Fans horchen sofort auf

Borussia Dortmund zeigte sich in den vergangenen beiden Transferperioden durchaus aktiv. Ausgezahlt hat sich das auf dem Rasen bislang jedoch noch nicht wirklich. Trotz zuletzt drei ungeschlagenen Spielen in Serie steckt der BVB weiter im Tabellenmittelfeld.

Nun sorgt ein pikanter Bericht für Aufsehen bei vielen Fans. Ein BVB-Star soll im Winter kurz vor dem Aus bei Borussia Dortmund gestanden haben. Am Ende scheiterte ein Wechsel vor allem an einer Personalie!

Borussia Dortmund: Reyna kurz vor Abgang nach Leipzig

Auch in dieser Saison will Giovanni Reyna der Durchbruch in Dortmund einfach nicht gelingen. Der 22-Jährige kommt nicht über die Rolle des Edeljokers heraus, überzeugt bei seinen wenigen Startelfchancen zudem nur selten. Daher wollten die BVB-Bosse offenbar schon im vergangenen Wintertransferfenster die Reißleine ziehen.

Das berichtet zumindest die „Leipziger Volkszeitung“. Demnach sollen die Verhandlungen zwischen Schwarzgelb und Liga-Konkurrent RB Leipzig weit vorangeschritten gewesen sein. Ein Wechsel Reynas scheiterte letztendlich an BVB-Wunschspieler Rayan Cherki. Weil dessen Verpflichtung überraschend scheiterte, ließ Borussia Dortmund auch den sicher geglaubten Reyna-Deal platzen.

Reyna auf dem Abstellgleis

Trotz seiner jüngsten Startelfeinsätze gegen Union und St. Pauli bleibt ein Reyna-Abgang im kommenden Sommer weiter ein Thema. „The Athletic“ berichtet, dass die BVB-Bosse zwar weiter Potenzial in dem US-Amerikaner sehen, inzwischen aber davon ausgehen, dass er dieses in Dortmund nicht mehr ausschöpfen wird.

Reynas Vertrag läuft unterdessen noch bis 2026. Gut möglich, dass der BVB seine letzte Chance, den 22-Jährigen zu Geld zu machen, im kommenden Sommer nutzen wird.