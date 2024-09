BVB-Neuzugang Couto schaut machtlos zu – Desaster droht

Nur zu gerne wäre Yan Couto in der Länderspielpause in seine Heimat gereist, um dort die nächsten Spiele in der WM-Qualifikation mit Brasilien zu absolvieren. Kurzfristig musste er die Länderspiele allerdings absagen. Mit einer kleinen Blessur fiel BVB-Star aus.

Während Couto in Dortmund an seinem Comeback arbeitete, spielte die „Selecao“ in der WM-Qualifikation gegen Ecuador und Paraguay. Für den BVB-Star gab es aber keine guten Nachrichten aus der Heimat, das Desaster droht.

BVB-Star Couto sieht, wie seine Landsmänner verlieren

Ecuador und Paraguay hießen die WM-Quali-Gegner von Brasilien in dieser Länderspielphase. Gegen Ecuador konnte die „Selecao“ in der Heimatstadt von Couto knapp mit 1:0 gewinnen. Rodrygo erzielt in der 30. Minute den Siegtreffer.

Gegen Paraguay kassierte Brasilien nun aber den nächsten bitteren Rückschlag. Das zweite WM-Quali-Spiel ging mit 0:1 verloren. Diego Gomez erzielte für den Außenseiter den Siegtreffer. Damit steht Brasilien nach acht Quali-Spielen schon bei vier Niederlagen. Zuvor verlor der Rekord-Weltmeister bereits gegen Uruguay (0:2), Kolumbien (1:2) und Argentinien (0:1).

Brasilien könnte die WM verpassen

In der Zehner-Gruppe der WM-Qualifikation in Südamerika bedeutet das nach acht Spielen nur Rang fünf. Brasilien liegt nur einen Zähler vor dem Playoff-Platz sieben und ebenfalls nur einen Punkt vor dem achten Rang, der das komplette Aus bedeuten würde. Damit droht Brasilien tatsächlich zum allerersten Mal die Weltmeisterschaft zu verpassen. Bislang war der Rekordsieger bei jedem Turnier dabei.

Im Oktober kann Brasilien aber schon Wiedergutmachung betreiben. Am 11. Oktober wartet Chile, am 16. Oktober empfängt die „Selecao“ Peru. Im Oktober könnte dann auch Yan Couto vom BVB wieder mit dabei sein. Er bestritt bislang vier Spiele für die brasilianische Nationalmannschaft.