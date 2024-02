Ex-BVB-Profi hat plötzlich einen irren Lauf – SO hätte er seine Karriere bei Borussia Dortmund retten können

Ist er das wirklich, fragen sich gerade einige Fans, die es mit dem BVB halten. Thorgan Hazard steht sinnbildlich dafür, dass Borussia Dortmund in jüngerer Vergangenheit bei teureren Transfers auch schon mal daneben gegriffen hat. Mit dem Ruhrgebiet wurde der Belgier nie so richtig warm.

Seit dieser Saison ist er zurück in der Heimat – und dort dreht Hazard jetzt richtig auf! Seit dem Jahreswechsel hat der ehemalige BVB-Profi einen irren Lauf, den er Spiel für Spiel ausbaut. Mit solchen Leistungen hätte er sicher auch eine Zukunft in Dortmund gehabt.

Beim BVB ein Millionen-Missverständnis

25,5 Millionen Euro legt Borussia Dortmund im Sommer 2019 auf den Tisch, um Thorgan Hazard aus Gladbach zu holen. Der Belgier hatte sich auf der Außenbahn einen Namen gemacht. Dortmund wähnte sich, einen Coup gelandet zu haben. Doch all das, was Hazard bei der niederrheinischen Borussia ausgezeichnet hatte, war bei den Schwarz-Gelben nur sporadisch zu sehen.

+++ Borussia Dortmund droht DFB-Fiasko – können die Stars das Schlimmste verhindern? +++

In vier Jahren schafft er es nur auf 39 Torbeteiligungen. Sein größtes Problem: Über die volle Distanz spielte er fast nie. Entweder endeten seine Einsätze frühzeitig, oder er kam als Joker aufs Feld. Immer mehr entwickelte sich der anfangs gefeierte Deal für den BVB zu einem Millionen-Missverständnis (wird auch dieser Dortmunder zu solch einem?).

Hazard explodiert

Nachdem Dortmund ihn in der vergangenen Rückrunde bereits nach Eindhoven ausgeliehen hatte, verkaufte man ihn anschließend fest an den RSC Anderlecht. Auch in der Heimat lief es zunächst nicht ganz wie gewünscht. So setzte ihn im Dezember beispielsweise eine Knieverletzung außer Gefecht.

Doch seit dem Jahreswechsel explodiert Hazard förmlich. Den Anfang nahm diese Entwicklung bei Spitzenspiel gegen Tabellenführer Union Saint-Gilloise Ende Januar. Als Joker kam Hazard in die Partie – und erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich. In der Woche darauf stand der in der Startelf und erzielte direkt wieder ein Tor.

Noch mehr Neuigkeiten bekommst du hier:

Seitdem hat er sich als Stammspieler etabliert und sorgt zuverlässlig für Tore. In den letzten sechs Partien glänzte er mit je drei Vorlagen und drei eigenen Treffern. Solche konstanten Leistungen hätte man nur zu gerne auch in Dortmund von ihm gesehen.

Ex-BVB-Star kämpft um Titel

Auch den Leistungen des ehemaligen Dortmunders ist es zu verdanken, dass Anderlecht mitten drin ist im Meisterkampf. Auf Saint-Gilloise sind es zwar acht Punkte, doch noch ist alles möglich.