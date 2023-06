Staunen in der Bundesliga! Das Transferfenster hat noch gar nicht geöffnet, da ist DER Überraschungs-Deal des Sommers schon in trockenen Tüchern. Der Wechsel erhitzt auch die Gemüter der BVB-Fans.

Völlig aus dem Nichts gab Werder Bremern am Freitag die Verpflichtung von Naby Keita bekannt. Eben jener Keita, der einst für 75 Millionen Euro nach Liverpool ging und zuletzt auch beim BVB gehandelt wurde, wechselt nun ablösefrei (!) an die Weser.

BVB blickt neidisch auf Bremen

Bei der Meldung dürften viele zunächst gecheckt haben, ob es sich nicht um einen Fake handelt. In Zeiten, in denen über fehlende Attraktivität der Bundesliga diskutiert wird, zaubert Werder einen Kracher aus dem Hut.

Ein Klub, der letztes Jahr in der zweiten Liga spielte und sich gerade neu aufbaut, schnappt sich einen internationalen Top-Star. Da applaudiert auch so mancher Anhänger von Borussia Dortmund. Zumal Bremen den Spieler offenbar sogar mit einem überschaubaren Gehalt locken konnte.

Fans ärgern sich

Doch neben Bewunderung für die Arbeit des Bundesliga-Konkurrenten schwingt bei der BVB-Familie auch Ärger über den eigenen Klub mit. Wie kann es sein, dass ein Mittelfeld-Klub so einen Hammer eintütet und die Borussia zuletzt von Enzo Le Fee für Stade Rennes verstoßen wurde?

„Wieso kriegen wir einen solchen Transfer nicht hin? Überragend Werder“, schreibt ein Anhänger auf Twitter. „Der kommt nach ⁦Bremen für gerade mal 1,5 Millionen plus Handgeld – ich fasse es nicht, was machen wir falsch?“, wundert sich ein anderer.

BVB: Hoffnung lebt

Doch es gibt nicht nur kritische Stimmen. Auch konstruktive und hoffnungsvolle Kommentare finden sich. „Werder macht es vor… Warum sollte man sich nicht an Spieler wagen die „eigentlich“ zu groß für den Verein sind“, meint einer.

„Mit dem Keita Transfer sieht man, was in dieser Transferphase noch alles passieren kann“, ist zudem zu lesen. „Sowas Ähnliches könnte auch beim BVB passieren. Man sollte nicht früh meckern, sondern am Ende das Ganze bewerten.“