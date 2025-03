Ex-BVB-Stars erleben puren Wahnsinn! Hammer rückt näher

Bei vielen ehemaligen BVB-Spielern schauen die Dortmunder Fans weiterhin genau drauf, wie die Karrieren von ihnen laufen. So beispielsweise bei zwei Ex-Stars, die beide in einer Mannschaft spielen.

Dabei geht es um Achraf Hakimi und Ousmane Dembele, die beide lange beim BVB spielten. Mittlerweile sorgen sie international für Furore und erlebten jetzt den puren Wahnsinn. Der große Titelgewinn rückt immer näher.

BVB: Ex-Profis sorgen für Hammer

Was für ein Champions-League-Abend! Die ehemaligen BVB-Stars Achraf Hakimi und Ousmane Dembele haben mit Paris Saint-Germain das Viertelfinale der Königsklasse erreicht. Dabei hat PSG keinen geringeren als den FC Liverpool rausgeschmissen, der für viele als der sichere CL-Sieger galt.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Kehl lässt aufhorchen – kommt es zum Sommerknall?

Schon das Hinspiel dominierten Hakimi und Co., verloren am Ende aber auf bitterer Art und Weise mit 0:1. Im Rückspiel an der Anfield Road konnte PSG sich belohnen und durch den Ex-Dortmunder Dembele das 1:0 erzielen. Diese knappe Führung brachte das französische Top-Team mit viel Gegenwind der Liverpooler über die 90 Minuten, wobei Paris auch zahlreiche Chancen auf das 2:0 hatte.

Deshalb ging es in die Verlängerung, wo die Franzosen Druck machten und das Spiel entscheiden wollten. Auch hier wurden die vielen Chancen nicht genutzt. Der Sieger musste im Elfmeterschießen entschieden werden.

Drama pur im Elfmeterschießen

Bei PSG verwandelten Vitinha, Ramos, Doue und Ex-BVB-Star Dembele ihre Elfmeter sicher. Liverpool hingegen scheiterte gleich zweimal durch Jones und Nunez an PSG-Keeper Donnarumma und fliegt somit schon im Achtelfinale der Königsklasse raus. Es ist die größte Überraschung der bisherigen K.o.-Phase.

Mehr Nachrichten für dich:

Durch diese beiden Spiele, in denen PSG definitiv die bessere Mannschaft war, gelten sie nun zu den Favoriten auf den Champions-League-Titel. Der Weg dahin wird aber kein leichter sein. Im Viertelfinale bekommen es Hakimi und Dembele höchstwahrscheinlich mit Aston Villa zu tun. Der Premier-League-Klub gewann das Hinspiel gegen Brügge mit 3:1 und hat gute Chancen auf das Weiterkommen.