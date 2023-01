BVB – Fortuna Düsseldorf: Fans aus dem Häuschen! Emotionaler Haller-Moment im Testspiel

Fast alle Bundesliga-Klubs haben bereits ihre ersten Testspiele absolviert und nun ist auch Borussia Dortmund an der Reihe. Am Dienstag (10. Januar) findet die Partie BVB – Fortuna Düsseldorf statt.

Die Fans sind voller Euphorie. Grund dafür ist Sebastien Haller, der sein Comeback beim Testspiel BVB – Fortuna Düsseldorf feiern könnte. In unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

BVB – Fortuna Düsseldorf im Live-Ticker

Feiert Sebastien Haller tatsächlich sein Comeback und sein BVB-Debüt? Anstoß in Marbella ist um 16 Uhr. Im Liveticker von DER WESTEN gibt es alle Infos zur Partie.

Spielinfos: BVB – Fortuna Düsseldorf

Anstoß: Dienstag (10. Januar) um 16 Uhr

Stadion: Ciudad Deportiva La Dama de Noche

Streams: BVBtv, F95TV, Sky

BVB – Fortuna Düsseldorf 5:1 (2:1)

Tore: 1:0 Passlack (5.), 1:1 Kownacki (7.), 2:1 Adeyemi (32.), 3:1 Schlotterbeck (81.), 4:1 Malen (86.), 5:1 Malen (88.)

SCHLUSSPFIFF! Borussia Dortmund gewinnt das erste Testspiel des Jahres deutlich mit 5:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Doch viel schöner ist dabei die Rückkehr von Sebastien Haller, der zudem sein Debüt feierte.

88. Tor für Borussia Dortmund! Das ist dann doch deutlich. Malen hämmert die Kugel unhaltbar ins Tor.

86. Tor für Borussia Dortmund! Jetzt kommen die Treffer. Toller Pass von Meunier auf Malen, der dann souverän zum 4:1 verwandelt.

81. Tor für Borussia Dortmund! Brandt setzt sich auf links wunderbar durch, flankt in die Mitte auf Schlotterbeck, der unhaltbar ins Gehäuse trifft.

72. Jetzt ist es endlich soweit! Sebastien Haller kommt unter tosendem Applaus in die Partie.

65. Die Fans warten weiterhin geduldig auf die Einwechslung von Sebastien Haller. Kommt der Stürmer erstmals zu einem Einsatz im BVB-Trikot?

53. Noch ist nach dem Seitenwechsel nicht viel passiert.

46. Weiter geht’s in Marbella. Beim BVB gab es einige Wechsel.

HALBZEIT! Es waren ordentliche erste 45 Minuten. Der BVB ging früh durch Passlack in Führung, kassierte aber direkt den Gegentreffer durch einen Elfmeter. Nach 32 Minuten erzielte Adeyemi dann das 2:1 für die Dortmunder. Wir melden uns gleich zur zweiten Halbzeit wieder.

32. Tor für Borussia Dortmund! Bellingham setzt sich im Strafraum stark durch, hat das Auge für Adeyemi, der nur noch einschieben muss.

19. Das Spiel ist jetzt nach den zwei frühen Toren etwas ruhiger geworden. Beide Mannschaften versuchen es immer wieder nach vorne, aber der letzte Pass fehlt oftmals.

10. Boah! Fast das Tor des Jahres! Ein Düsseldorfer probiert es aus der eigenen Hälfte, aber Kobel kann die Kugel noch vor dem Tor abfangen.

9. Geht ja gut los hier. Zwei Tore in den ersten zehn Minuten. Den vielen Fans hier wird schon was geboten.

7. Elfmeter für Fortuna Düsseldorf! Hazard foult seinen Gegenspieler im Strafraum. Kownacki tritt an und verwandelt ganz abgeklärt zum 1:1.

5. Tor für Borussia Dortmund! Das ging schnell. Toller Spielzug der Dortmunder. Zunächst wird ein Torschuss von Guerreiro abgeblockt und im Nachschuss zieht Passlack unhaltbar ins Tor ab.

2. Minute: Gregor Kobel muss direkt eingreifen. Ein Düsseldorfer taucht frei am langen Pfosten auf und zieht halbhoch zentral aufs Tor ab. Der BVB-Torwart bekommt die Fäuste hoch.

1. Anpfiff! Der BVB stößt die erste Halbzeit an und spielt von links nach rechts.

15.59 Uhr: Gleich geht es los. Bei sonnigen Temperaturen muss der Rasen sogar bewässert werden.

15.05 Uhr: Die Aufstellung ist da und die Fans von Borussia Dortmund müssen sich wohl noch ein wenig gedulden. Sebastien Haller steht erstmal nicht in der Startelf, dafür sitzt der Angreifer aber auf der Bank und könnte womöglich noch einige Minuten bekommen. So startet der BVB: Kobel – Passlack, Süle, Hummels, Guerreiro – Bellingham, Dahoud, Reus, Adeyemi, Hazard – Moukoko

14.39 Uhr: BVB-Fans, die nicht live vor Ort sein können, brauchen sich keine Sorgen zu machen. Das Testspiel wird kostenlos übertragen. Hier gibt es alle Infos.

10.17 Uhr: Nicht am Start ist heute einmal mehr Mateu Morey. Auf dem langen Weg zurück nach der nächsten Knie-OP sieht er aber Licht am Ende des Tunnels. Deshalb reiste er auch mit nach Marbella. Ihm bleibt einfach nur zu wünschen, dass er fortan vom Verletzungspech verschont bleibt.

Dienstag, 7.11 Uhr: Guten Morgen am Matchday! Heute bekommen wir die ersten Impressionen, was das Trainingslager des BVB bislang so gebracht hat. Baustellen gibt es schließlich reichlich. Sind dort schon erste Fortschritte erkennbar?

20.16 Uhr: Es bleibt nicht bei der einzigen Begegnung in der Vorbereitung für die Mannschaft von Edin Terzic. Am 13. Januar gibt es auch noch die Partie gegen den FC Basel.

19.22 Uhr: Wie wird sich Borussia Dortmund im ersten Testspiel des Jahres schlagen? Fortuna Düsseldorf hatte bereits vor einigen Tagen eine Partie gegen den SV Meppen ausgetragen und mit 4:3 gewonnen.

16.25 Uhr: Es könnte die größte Überraschung im noch jungen Jahr werden. Sebastien Haller könnte gegen Fortuna Düsseldorf sowohl sein Comeback als auch sein Debüt im BVB-Dress feiern – vorausgesetzt Trainer Edin Terzic und das medizinische Team geben grünes Licht.

„Wenn alle der Meinung sind, dass es eine gute Idee ist, wenn ich spiele, werde ich spielen“, sagte Haller am Montag während einer Medienrunde im Trainingslager in Marbella: „Natürlich will ich jeden Tag auf dem Platz stehen und so schnell wie möglich wieder spielen.“

Montag, 9. Januar, 15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zur Partie BVB – Fortuna Düsseldorf. Hier gibt es alle Infos zum ersten Testspiel der Schwarzgelben.