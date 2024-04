Borussia Dortmund: Juwel vor Mega-Überraschung – BVB schaut ganz genau hin

Es gibt Deals, die gehen völlig in die Hose und bringen weder Spieler noch den Teams etwas Positives. Doch über diese Leihe wird man sich bei Borussia Dortmund besonders freuen. Tom Rothe darf seit Anfang der Saison für Holstein Kiel auflaufen und blüht dort richtig auf.

Der Youngster ist einer der besten Spieler bei den „Störchen“ und hatte jetzt einen großen Anteil daran, dass der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga immer näher rückt. Borussia Dortmund schaut sich die Leistungen des Juwels natürlich genau an. Schließlich kehrt er im Sommer zurück.

Borussia Dortmund: Juwel vor Mega-Überraschung

Ob Borussia Dortmund selbst damit gerechnet hat, dass diese Leihe so gut ablaufen wird? Tom Rothe wurde für die Saison 2023/24 an Holstein Kiel verliehen. Der Nord-Klub wird dem BVB für diesen Deal sicherlich dankbar sein. Sieben Vorlagen und drei Tore stehen dem 19-Jährigen in der laufenden Spielzeit zu Buche. Seinem bislang wichtigsten Treffer gelang Rothe am Samstag (20. April) gegen den Hamburger SV.

Beim 1:0-Sieg im Volksparkstadion erzielte die Leihgabe den einzigen Treffer des Abends und machte den Kielern große Hoffnungen auf den Aufstieg. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp steht mit 61 Punkten an der Tabellenspitze. Der Vorsprung auf Verfolger St. Pauli beträgt vier Punkte, allerdings haben die Kiezkicker noch eine Partie am Sonntag bei Hannover 96.

Auf den Relegationsplatz sind es sechs Punkte, wo derzeit Fortuna Düsseldorf rangiert. Auf einen Nicht-Aufstiegsplatz, wo der Hamburger SV steht, sind es 12 Zähler! Damit hat Kiel den Relegationsplatz schon fast sicher. Vor der Saison hätte wohl niemand die Kieler als Aufstiegsaspiranten betitelt. Nun aber steht das Rapp-Team vor der Riesen-Überraschung.

Rothe-Rückkehr zum BVB

Bei Borussia Dortmund wird man die Entwicklung von Tom Rothe ganz genau verfolgen. Der Linksverteidiger spielt stark auf und zeigt sich damit bereits für die kommende Spielzeit. Denn im Sommer kehrt er zurück, darf sich mit diesen guten Leistungen sicherlich Hoffnungen auf einen Platz im Kader von Cheftrainer Edin Terzic machen.

Denn auf seiner Position gab es in der Hinrunde beim BVB große Probleme. Neuzugang Ramy Bensebaini konnte nicht überzeugen. Erst mit der Leihe von Ian Maatsen kehrte links in der Abwehr wieder Stabilität zurück. Maatsen ist allerdings im Sommer wieder bei seinem Stammklub Chelsea, wo er unter Vertrag steht. Wäre das dann die Chance für Rothe?