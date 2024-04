BVB schwant Böses – ist diese Machtdemonstration nicht mehr zu verhindern?

Jahr für Jahr, Saison für Saison hat Borussia Dortmund versucht, den FC Bayern vom Thron zu stürzen. Seit 2012 ist das den Schwarzgelben aber nicht mehr gelungen. Seit 2012 muss sich der BVB immer wieder die Meisterfeier der Münchener anschauen. Bis jetzt. Denn Bayer Leverkusen holte sich sensationell den Titel in diesem Jahr.

Borussia Dortmund kann da nur neidisch hinschauen. Das wiederum zeigt aber, dass auch der FC Bayern zu schlagen ist. Darf man sich als BVB dann Hoffnungen auf die kommende Saison machen? Wohl eher nicht. Denn bittere Erinnerungen werden wach.

BVB schwant Böses

Elf Jahre in Folge hat Borussia Dortmund versucht, sich den neunten Meisterschaftstitel zu holen. Elf Jahre in Folge stand der FC Bayern am Ende ganz vorne. Der letzte Bundesliga-Erfolg ist schon eine Weile her. In der Saison 2011/12 holte der BVB den Meistertitel, verteidigte ihn sogar.

Doch danach rüsteten die Münchener so richtig auf. Es kamen viele Stars und das für viel Geld. Es zahlte sich aus. In der Saison 2012/13 holte Bayern gleich vier Titel. Neben dem Supercup, dem DFB-Pokal und der Bundesliga wurde der FCB auch Champions-League-Sieger. Es folgten viele weitere Erfolge. Vor allem in der Liga verzweifelten alle deutschen Klubs.

Der Rekordmeister stand in elf Saisons hintereinander an der Spitze. Hin und wieder gab es spannende Meisterschaftskämpfe, wie beispielsweise in der vergangenen Saison 2022/23, als der BVB es am letzten Spieltag vermasselte, sich zum Meister zu küren. Bayer Leverkusen hingegen schaffte es bereits am 29. Spieltag.

Nächste Bayern-Machtdemonstration?

Die Sorge beim BVB ist jetzt groß, dass der FC Bayern im kommenden Sommer auf dem Transfermarkt wieder ordentlich aufrüstet – so wie es in 2012 bereits der Fall war. Danach folgten bekanntlich elf Meistertitel in Folge und unzählige andere Erfolge in anderen Wettbewerben.

Wiederholt sich nun dieses Szenario? Die deutschen Fußballfans sind ebenfalls schon in großer Sorge. Schließlich soll der Meisterschaftskampf spannend bleiben und am besten mit anderen Meistern. Leverkusen wird nächstes Jahr dann aber auch alles dafür geben, um wieder ganz oben zu stehen.

Und der BVB? Die Dortmunder werden im Sommer ebenfalls einige neue Stars holen, um die aktuell enttäuschende Saison vergessen zu lassen. Immerhin läuft es in der Champions League mit dem Halbfinal-Einzug.