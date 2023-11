BVB – Bayern: Pokal-Debakel vor „Klassiker“! Doch für den FCB kommt es noch schlimmer

Es ist DIE Sensation der bisherigen DFB-Pokal-Saison! Der FC Bayern blamiert sich und fliegt in der 2. Runde gegen Drittligist Saarbrücken raus. Ausgerechnet vor dem „Klassiker“ gegen den BVB (4. November, 18.30 Uhr) zeigt sich der deutsche Rekordmeister in keiner guten Form.

Doch das ist noch nicht alles. Vor BVB – Bayern gibt es große Personalsorgen. Cheftrainer Thomas Tuchel muss ohnehin schon auf Joshua Kimmich verzichten. Nun droht der nächste Ausfall eines Leistungsträgers.

BVB – Bayern: Pokal-Debakel vor „Klassiker“!

Ganz Deutschland und Millionen von Fußballfans schauen am Samstag nach Dortmund, wenn die Partie BVB – Bayern angepfiffen wird. Der „Klassiker“ elektrisiert die Massen. Während Borussia Dortmund mit einem knappen 1:0-Erfolg über die TSG Hoffenheim seine Generalprobe erfolgreich bestritten hat, blamierten sich die Münchener.

Durch einen Last-Minute-Treffer fliegt der deutsche Rekordmeister gegen den 1. FC Saarbrücken in der zweiten Runde des DFB-Pokals raus. Zu allem Überfluss droht nun auch noch der Ausfall von Innenverteidiger Matthijs de Ligt, der sich wohl erneut mindestens eine Kapselblessur zugezogen hat.

„Er hat sich wieder am gleichen Knie die Kapsel verletzt“, sagte Trainer Thomas Tuchel nach dem 1:2 (1:1) beim Drittligisten: „Wir hoffen, dass es nichts Strukturelles ist, sprich kein Band betroffen ist. Wir können es im Moment nicht sagen. Es ist extrem schmerzhaft.“

Große Personalsorgen

Tuchel wollte vor BVB – Bayern keine Prognose über die Einsatzchancen des Niederländers abgeben. „Wir müssen abwarten, was die Diagnose ist“, so der 50-Jährige. Nach einem Zweikampf mit Saarbrückens Fabio di Michele Sanchez hatte sich de Ligt am rechten Knie verletzt und humpelte vom Platz. Mit einer Blessur am selben Knie fiel der Abwehrspieler bereits im Oktober wochenlang aus.

Doch de Ligt ist nicht der einzige FCB-Star, um den sich Tuchel Sorgen mache. In Saarbrücken fehlten noch Noussair Mazraou, Leon Goretzka und Dayot Upamecano, bei denen man mit Blick auf eine Rückkehr noch „schauen“ müsse, sagte Tuchel. Es bleiben „noch zwei Tage Zeit, um uns zu regenerieren und vorzubereiten. Bis dahin werden wir die Niederlage gemeinsam verdauen“.

Sicher ausfallen wird Joshua Kimmich, der beim 8:0-Sieg gegen Darmstadt mit einer Roten Karte vom Platz flog. Dafür steht Manuel Neuer seit einigen Tagen wieder im Tor der Münchener.