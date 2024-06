Drama um Ex-BVB-Star – sein Traum droht jäh zu zerplatzen

„Hätte man mir im Januar gesagt, ich schaffe es in den EM-Kader, hätte ich gelacht“, mit diesen Worten hatte Thomas Meunier auf seine Belgien-Nominierung reagiert. Der Ex-BVB-Star hatte es doch noch auf den EM-Zug geschafft. Er wirkte so glücklich, doch plötzlich könnte sich sein Traum in Luft auflösen.

Denn wenn die Belgier am Mittwoch (12. Juni) nach Deutschland reisen, fehlt der ehemalige Spieler des BVB. Meunier hatte sich beim letzten Test vor der Europameisterschaft verletzt. Jetzt bangt er um seinen Einsatz.

BVB-Abgang zahlt sich voll aus

Im Winter war ein Einsatz bei der EM wohl weiter weg als alles andere. Meunier stand bei Borussia Dortmund auf dem Abstellgleis, kam aus einer langen Verletzungspause und hätte längst abgegeben werden sollen. Statt seinen gut dotierten Vertrag aber noch ein halbes Jahr auszusitzen, entschied sich der Rechtsverteidiger für den Schritt in die Türkei.

Und bei Trabzonspor holte er sich sein Momentum zurück. In den ersten drei Spielen bereitete er jeweils ein Tor vor und war von Anfang bis Ende unumstrittener Stammspieler. So sprang er nach seinem BVB-Abgang doch noch auf den EM-Zug. Trainer Domenico Tedesco stellte ihm sogar einen Startelfplatz in Ausweg.

Verletzung im Test

So startete Meunier auch bei der General-Probe der Belgier gegen Luxemburg am Samstag (8. Juni). Allerdings war für ihn schon nach einer guten Viertelstunde Schluss. Er hatte ein Zwicken im rechten hinteren Oberschenkel gespürt – Muskelverletzung.

Während die Mannschaft jetzt ins EM-Quartier reist, bleibt Meunier für weitere Untersuchungen in Belgien. Erst dann entscheidet sich, ob er während des Turniers überhaupt eine Option sein kann. Die Hoffnungen sinken allerdings.

Belgien ist in der Gruppe E bei dieser EM der klare Favorit. Neben den „Roten Teufeln“ kämpfen dort die Slowakei, Rumänien und die Ukraine um das Weiterkommen ins Achtelfinale. Gerne würde Ex-BVB-Star Thomas Meunier dabei mithelfen. Letztlich wird er jetzt aber hoffen, überhaupt einsatzfähig zu werden.