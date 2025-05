Borussia Dortmund: Nach harter Saison – Brandt rechnet mit Kritikern ab: „Kneipengelaber“

Es läuft wieder bei Borussia Dortmund. Durch starke Wochen in der Bundesliga hat man die Champions League am Samstag (17. Mai, 15.30 Uhr) zu Hause gegen Holstein Kiel in der eigenen Hand. Wer hätte das vor ein paar Wochen oder Monaten zu glauben vermag?

Damals überwog scharfe Kritik an Borussia Dortmund und den Spielern. Einen traf es nach schwachen Leistungen besonders hart: Julian Brandt. Jetzt rechnet der offensive Mittelfeldspieler mit seinen Kritikern ab – zeigt aber auch etwas Verständnis.

Borussia Dortmund: Regelmäßige Kritik störte Brandt

Vor dem entscheidenden Saisonfinale gegen Kiel veröffentlicht der BVB ein viertelstündiges Interview mit Brandt auf dem „YouTube“-Kanal des Vereins. Darin spricht der 29-Jährige über die schwierige Saison und erklärt seinen Umgang mit der konstanten Kritik.

Was ihn vor allem stört, war die Regelmäßigkeit dahinter. „Irgendwann war es ja wirklich Woche für Woche. Auch wenn wir seit vier Tagen kein Spiel mehr hatten, gab es immer was zu bequatschen“, kritisiert der Dortmunder im Interview. Dass als Auslöser die schlechten Mannschafts- und Einzelleistungen fungierten, ist ihm bewusst.

Trotzdem sei es für viele Personen einfach gewesen, „den Medien nachzuplappern“, so Brandt. Dieses „Kneipengelaber“ sei im Fußball aber einfach normal: „Viel quatschen, viel sabbeln. Das gehört auch ein Stück weit dazu“, erklärt Brandt. Klare Worte, die allerdings auf Taten folgen.

Brandt in tragender Rolle

Brandt hat sich wie die gesamte Mannschaft aus dem Formtief herausgekämpft und ist in tragender Rolle mitverantwortlich für den Aufschwung beim BVB. Allein in den letzten drei Spielen gegen Hoffenheim, Wolfsburg und Leverkusen sammelte der offensive Mittelfeldspieler fünf Scorer-Punkte. Geschafft ist damit noch nichts.

Denn ohne einen Sieg gegen die Störche aus Kiel bleibt die Champions League nur ein Traum für Borussia Dortmund. Die aktuelle Form der Mannschaft darf den Fans allerdings durchaus Mut machen. Ob Brandt auch beim letzten Heimspiel wieder eine Schlüsselfigur sein wird, bleibt abzuwarten.