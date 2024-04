Borussia Dortmund – Atletico Madrid: Füllkrug kassiert Ansage von Sammer – „Das interessiert hier keinen“

Borussia Dortmund hat sich in einem dramatischen Viertelfinale gegen Atletico Madrid durchgesetzt. Ein 4:2 (2:0) im Rückspiel reichte dem BVB zum Einzug ins Halbfinale.

Für einen BVB-Star war der Sieg gegen Atletico Madrid ein „Brustlöser“. Niclas Füllkrug beendete nämlich in der 71. Minute seine Torflaute und leitete damit die große Wende ein. Nach Abpfiff hadert er mit der Kritik, kassiert aber gleiche eine Ansage von Matthias Sammer.

Borussia Dortmund – Atletico Madrid: Füllkrug beendet Torflaute und bittet um Verständnis

Neun Spiele lang hatte Niclas Füllkrug nicht getroffen, Mitte Februar in der Bundesliga gegen Wolfsburg gelang ihm sein letztes Tor. Gegen Atletico Madrid konnte er diese Flaute nun endlich beenden. In der 71. Minute traf er nach einer schönen Flanke von Marcel Sabitzer per Kopf ins lange Eck.

„Das Tor war heute natürlich Wahnsinn, weil es so wichtig war. Genau so wie das Tor von Sebastien Haller im Hinspiel. Das war entscheidend, dass wir hier heute weitergekommen sind“, sagte er über seinen Treffer.

Von seiner Torflaute wollte „Fülle“ aber gar nichts wissen: „Ich finde, wir müssen da immer ein bisschen entspannter mit umgehen: Wenn man die ganze Saison sieht, wo ich herkomme, was ich erlebt habe in meiner Karriere. Dass ich jetzt mit Borussia Dortmund im Champions League Halbfinale stehe, da ist es scheißegal, ob ich neun Spiele nicht getroffen habe oder nicht“, polterte er.

Füllkrug erklärte dann: „Ich möchte meinen Job so gut wie möglich machen. Ich bin am 30. August hier hin gewechselt, in eine Situation, wo es hier nicht immer ganz einfach war. Ich habe dann versucht immer mein Bestes zu geben und wurde dabei immer unterstützt. Heute war es ein ganz wichtiges Tor und ich hoffe, es ist ein kleiner Brustlöser für die nächsten Spiele.“

Ansage von Sammer folgt prompt

Eine klare Ansage von einem Experten sollte aber nicht lange auf sich warten lassen. Amazon-Experte und BVB-Berater Matthias Sammer stellte klar: „Herzlich willkommen bei einem großen Klub. Er hat zwar versucht es zu relativieren, dass das alles nicht so einfach ist. Das Problem ist: Das interessiert hier keinen. Liefer ab oder du bist raus. Das ist doch ganz einfach. Dementsprechend: Mach solche Laufwege, sei aktiv. Selbst wenn er den Ball nicht gekriegt hätte. Immer wenn er aktiv ist, ist er gut.“