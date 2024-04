BVB – Atletico Madrid: Terzic gesteht Fehler – IHM dürften seine Worte zu denken geben

In Madrid zog Borussia Dortmund den Kopf aus der Schlinge. Nach einer desaströsen ersten Halbzeit fing man sich. Der Anschlusstreffer verbesserte die Ausgangssituation für das Rückspiel BVB – Atletico Madrid deutlich.

Der Aufschwung kam auch durch einen Wechsel. Vor BVB – Atletico Madrid blickt Edin Terzic noch einmal auf das Hinspiel zurück und gesteht eine Fehleinschätzung. Einem BVB-Star dürften seine Worte zu denken geben.

BVB – Atletico Madrid: Terzic gesteht Fehler

Weil eine Fußballmannschaft nie aus nur elf Spielern besteht, müssen Trainer Woche für Woche schwere Entscheidungen treffen. Wer spielt, wer muss auf die Bank, wer bleibt zuhause? „Wir erwarten von jedem Spieler, dass er die Entscheidung des Trainers respektiert, aber nicht akzeptiert“, erklärt der BVB-Trainer. „Jeder kann mit guten Leistungen zeigen, dass ich falsch lag.“

Terzics Beispiel: Julian Brandt. Der Spielmacher schmorte im Metropolitano zunächst auf der Bank, kam zum zweiten Durchgang aufs Feld und drückte dem Spiel schnell seinen Stempel auf. Terzic ganz offen: „Er hat mit einer tollen zweiten Halbzeit bestätigt, dass ich mit meiner Entscheidung vor dem Spiel nicht richtig lag.“

Nmecha statt Brandt? Terzic: „Lag nicht richtig“

Die Entscheidung vor dem Spiel fiel gegen Julian Brandt – damit aber eben auch für Felix Nmecha. Der Sommer-Neuzugang arbeitet noch immer an seinem Durchbruch in Schwarzgelb. Auch nach überwundener Verletzung legte er beim BVB zuletzt fast nur maue Auftritte hin. In Madrid bekam er dennoch das Vertrauen von Beginn an. Zurückzahlen konnte er es nicht. Ein weiterer enttäuschender Auftritt endete bereits nach 45 Minuten.

Zur Pause kam Brandt, machte es besser. Nach dem Spiel sagte Edin Terzic bereits: „Die Idee ist nicht einhundert Prozent aufgegangen. Das geht voll auf meine Kappe.“ Nun nennt er es erneut offenherzig einen Fehler, Nmecha Brandt in Madrid vorgezogen zu haben.

Auch wenn Terzic es auf seine Kappe nahm: Ein Lob für Felix Nmecha klingt anders. Der „Fehler“, Nmecha Brandt vorzuziehen, wird ihm der im Rückspiel zwischen dem BVB und Atletico Madrid wohl nicht erneut unterlaufen. Schon in Gladbach (2:1) rutschte Nmecha zurück auf die Bank, Brandt in die Startelf. Ähnlich dürfte es auch in der Champions League aussehen. Für den Neuzugang aus Wolfsburg bleibt eine weitere Chance, in Dortmund endlich zu überzeugen.