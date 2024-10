Edin Terzic sorgt beim BVB für Ärger – DAS hat alle überrascht

Bis zum Sommer saß Edin Terzic noch bei Borussia Dortmund auf der Trainerbank. Damals galt der 41-Jährige eher als medienscheu, war eher wortkarg unterwegs und übte hin und wieder auch Kritik an der Berichterstattung.

Jetzt präsentierte sich Edin Terzic in einer extrem ungewohnten Rolle. Der Ex-BVB-Coach war als TV-Experte beim Spiel zwischen Dortmund und Real Madrid dabei. Bei den Bossen von Borussia Dortmund sorgten seine Aussagen dabei nicht gerade für große Freude.

Edin Terzic: TV-Auftritt sorgt für Wirbel

Über neun Jahre seiner Karriere verbrachte Edin Terzic bei Borussia Dortmund. Im Sommer verabschiedete er sich von seiner Heimatliebe und gab seinen Posten als Cheftrainer auf eigenen Wunsch frei. Seitdem ist Terzic vereinslos, sucht inzwischen nach einer neuen Aufgabe.

Beim Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund trat er nun zurück ins Rampenlicht. Für Amazon Prime stand er als Experte am Seitenrand. Für viele war sein Auftritt bei der Übertragung schon eine große Überraschung.

Für noch mehr staunende Gesichter sorgte Terzics teilweise deutliche Kritik am BVB. Er sagte unter anderem: „Der Schlüssel ist, dass man das Stadion durch lange Ballbesitzphasen ruhigstellen kann, die waren in der zweiten Halbzeit nicht mehr so da.“

BVB-Bosse irritiert

Nach Informationen der „Bild“ soll der Auftritt von Edin Terzic bei den Bossen von Borussia Dortmund mit Verwunderung zur Kenntnis genommen worden sein. Die Führungsetage soll von Terzics Aussagen irritiert gewesen sein.

Allzu oft werden wir Terzic als Experten im TV in Zukunft aber wohl nicht mehr sehen. Der 41-Jährige sucht nach einem neuen Job, will wieder als Trainer arbeiten. Im Gespräch sind West Ham United, Manchester United und AC Mailand.