Ex-BVB-Star am Boden zerstört – „Mein ganzes Land im Stich gelassen“

Für Ex-BVB-Star Manuel Akanji ist die Europameisterschaft 2024 auf die dramatischste Art und Weise zu Ende gegangen. Gegen England verlor die Schweiz im EM-Viertelfinale erst im Elfmeterschießen.

Und Akanji wurde dabei auch noch zum Unglücksraben. Der Ex-BVB-Star vergab als einziger Schütze im Elfmeterschießen. Nach dem verlorenen EM-Viertelfinale war er deshalb untröstlich.

Ex-BVB-Star Akanji wird zum Unglücksraben

„Die Enttäuschung ist groß“, sagte Akanji nach Abpfiff und gab einen tiefen Blick in seine Gefühlswelt: „Es fühlt sich an, als hätte ich mein Team, mein ganzes Land, im Stich gelassen“, so der Innenverteidiger.

In einem engen EM-Viertelfinale ging die Schweiz gegen die favorisierten Engländer in der 75. Minute in Führung. Ex-Bundesliga-Profi Breel Embolo schoss die Nati mit 1:0 in Front. Die Führung hielt allerdings nicht lange. Nur fünf Minuten später erzielte Bukayo Saka den Ausgleich.

+++ England-Fans ätzen jahrelang gegen Deutschland – jetzt gibt’s die Retourkutsche +++

Und so sollte es erst in die Verlängerung und schließlich ins Elfmeterschießen gehen. Dort übernahm Akanji Verantwortung. Der frühere Verteidiger von Borussia Dortmund schnappte sich als erster Schweizer den Ball und trat an. Doch dann versagten ihm die Nerven.

Akanji versagen die Nerven

Akanji schoss mit wenig Tempo, flach und halbrechts. Für Englands Keeper Jordan Pickford war es ein Leichtes, diesen Ball abzuwehren. „Ich habe versucht, Verantwortung zu übernehmen. Ich hatte ein gutes Gefühl, dass ich treffen würde, aber ich habe in die falsche Ecke und nicht präzise genug geschossen“, so Akanji.

Das könnte dich auch interessieren:

Es war ein Fehler, der nicht mehr wieder gutzumachen war. Seine Teamkollegen verwandelte zwar alle, doch auch die Engländer waren extrem sicher vom Punkt. Und so schied die Schweiz wegen Akanjis verschossenem Elfmeter aus…