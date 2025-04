Ex-BVB-Star bietet sich selbst an – er kostet keinen Cent

Während der BVB derzeit weit von der Spitze der Bundesliga weg ist, steckt ein Ex-Borusse mit seinem Team mitten im Meisterschaftsrennen. Eine große Rolle spielt er in dieser Saison nicht mehr. Daher plant der Ex-Dortmund-Star schon jetzt seinen Wechsel im Sommer.

Vier Jahre lang kickte Axel Witsel für den BVB, ehe er 2022 zu Atletico Madrid in die spanische Hauptstadt gewechselt ist. Während er in seinen ersten beiden Jahren in Madrid zum festen Stammpersonal gehört hat, ist er in dieser Saison nur noch Reservist.

Ex-BVB-Star vor erneutem Wechsel

Mit Schwarz-Gelb gewann Witsel den DFB-Pokal und den Supercup, insgesamt stand er 145 Mal für die Borussia auf dem Platz. 2022 trennten sich die Wege, der Beriger ging ablösefrei zu Atletico. Doch mittlerweile spielt er keine allzu große Rolle mehr, in der laufenden Saison kommt er wettbewerbsübergreifend bis dato nur auf 19 Spiele.

Sein Vertrag läuft nach der Saison aus und eine Verlängerung ist – wohl von beiden Seiten – nicht angedacht. Daher wird er nach der laufenden Spielzeit weiterziehen. Er habe noch „keine Idee“, wo seine Karriere im Sommer weitergehen werde, erklärte Witsel gegenüber der belgischen Zeitung „Le Soir“.

„Ich habe schon in Russland und China gespielt, also schließe ich nichts aus. Im Gegenteil. Ich bin für jedes Angebot offen“, bot sich der 36-Jährige interessierten Vereinen sogar offensiv an. „Es ist immer das Gleiche: Alles hängt davon ab, was am Saisonende auf dem Tisch liegt“, ergänzte er.

Witsel denkt nicht an Karriereende

Ein entscheidender Faktor für seinen nächsten Klub wird die Familie werden. „Es stimmt, dass es jetzt schwieriger ist. Meine ältesten Töchter sind in der Grundschule, das macht es komplizierter. Wir müssen die richtige Entscheidung treffen und alles abwägen“, so der Ex-BVB-Star.

Eines stünde jedoch schon fest: Die Schuhe an den Nagel zu hängen, kommt für den Routinier noch nicht infrage. Der Belgier wolle weitermachen und ein neues Kapitel aufschlagen.