Borussia Dortmund: Juwel plant Abflug! Bank statt Durchbruch sorgt für Frust

Juwele gab es im BVB-Nachwuchs schon viele. Doch nie war die Vorfreude so groß wie bei Youssoufa Moukoko. Dreieinhalb Jahre nach seinem heißersehnten Debüt ist jedoch Ernüchterung eingekehrt. Bei Borussia Dortmund, besonders aber beim Juwel selbst.

Moukoko schiebt Bank-Frust – und plant jetzt seinen Abflug. Weil bei Borussia Dortmund kaum Aussicht auf Besserung besteht, will er einem Bericht zufolge den Verein verlassen. Eine Option scheint dabei aber verpufft.

Borussia Dortmund: Moukoko plant Abgang

Der Rekord fiel am 21. November 2020. Einen Tag nach seinem 16. Geburtstag wurde Youssoufa Moukoko der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte. Es folgte die Bestmarke „jüngster Bundesliga-Torschütze“, „jüngster Champions-League-Spieler“ und „jüngster Deutschland-Spieler bei einer WM“. Tolle Leistungen – von denen sich das Wunderkind aber herzlich wenig kaufen kann.

Auch dreieinhalb Jahre später wartet er noch immer auf seinen endgültigen Durchbruch. 93 Profi-Spiele (16 Tore) hat er für den BVB inzwischen absolviert. Und dennoch hat er es nie zum Stammstürmer gebracht. Die harte Konkurrenz macht ihm zu schaffen. Zu selten durfte er sich über einen längeren Zeitraum beweisen. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die seltenen Chancen, die er bekam, ließ er meist verstreichen.

BVB-Juwel will weg

Auch im April 2024 tingelt Moukoko bei Borussia Dortmund weiter zwischen Bank, Kurzeinsätzen und raren Startelf-Nominierungen. Nicht genug für den inzwischen 19-Jährigen, der in seiner noch jungen Karriere und einer wichtigen Entwicklungsphase in der Sackgasse steckt. Deshalb, so berichtet „Sky“, arbeitet das Ausnahmetalent nun an seinem Abgang.

Die Devise: Verbessert sich seine Situation bis Saisonende nicht deutlich, will er gehen. Wohin? Das ist noch unklar. RB Leipzig hatte sich vor seiner Vertragsverlängerung im Januar 2023 intensiv um ihn bemüht, bekam aber einen Korb. Nun soll das Interesse der Sachsen nicht mehr vorhanden sein. An Interessenten dürfte es bei seinem riesigen Talent nicht mangeln. Nach Jahren der Stagnation auf der Karriereleiter weiß das BVB-Juwel aber: Der nächste Schritt will wohl überlegt sein.