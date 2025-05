Leverkusen – Dortmund: DFB macht Entscheidung offiziell – jetzt ist es raus

Das Spiel Leverkusen – Dortmund könnte aus Sicht der beiden Klubs nicht unterschiedlicher sein: Während die Saison für die Werkself bereits gelaufen ist und der zweite Platz sicher ist, geht es für den BVB um nicht weniger als um die Champions-League-Qualifikation. Mit einem Dreier in Leverkusen würde Schwarz-Gelb einen großen Schritt in Richtung Platz vier gehen.

So könnte das Spiel durchaus hitzig werden. Und dafür hat der DFB seinen absoluten Top-Schiedsrichter geschickt: Wie der DFB am Freitagnachmittag (09. Mai) bekannt gegeben hat, wird Deniz Aytekin die Partie Leverkusen – Dortmund pfeifen.

Leverkusen – Dortmund: DFB verkündet Schiedsrichter-Ansetzung

Seit Jahren gehört Aytekin zu den besten Schiedsrichtern Europas, seit Jahren ist er für seine gute Arbeit auf dem Platz bekannt. Er ist einer der ganz wenigen deutschen Schiedsrichter, über den es nicht alle zwei Wochen Diskussionen gibt. Und seit Februar pfeift er auch wieder in Liga eins und zwei.

Zuvor musste der 46-Jährige wegen einer Achillessehnenreizung und aufgrund von Stoffwechselproblemen mehrere Monate aussetzen. Seit seinem Comeback hat er auch den BVB schon einmal wieder gepfiffen – bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Augsburg. Die Werkself hingegen hat er in dieser Saison noch nicht gepfiffen.

++ Borussia Dortmund: Klub-WM-Hammer! Jetzt ist es passiert ++

Linienrichter sind Eduard Beitinger und Dominik Schaal. Vierter Offizieller wird Dr. Florian Exner sein. Tobias Welz und Markus Sinn werden das Geschehen als Video-Assistenten verfolgen.

Gelingt dem BVB der Coup?

Dieses Gespann wird also dafür sorgen, dass es im Spiel Leverkusen – Dortmund zu keinen Aufregern oder Ähnlichem kommt. Aytekin ist jedoch für seine klare Linie und sein Dialog mit den einzelnen Spielern bekannt und bei vielen Trainern und Akteuren beliebt. Und doch könnte es hier und da zu kniffligen Szenen kommen: Zwar legen beide Teams ihren Fokus auf das Spielerische. Aber beide Teams sind auch für ihre Intensität mit und gegen den Ball bekannt.

Weitere News:

Aus Sicht des BVB hofft man, dass sie an die jüngsten Auftritte in der Bundesliga anknüpfen können. Seit sechs Ligapartien ist Schwarz-Gelb ungeschlagen, fünf davon konnten Niko Kovac und sein Team gewinnen. Dies soll auch in Leverkusen passieren.