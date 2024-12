Borussia Dortmund: Super-Juwel zum BVB? Es wäre ein echter Hammer-Transfer

Borussia Dortmund kommt in dieser Saison noch nicht so richtig in Tritt. Der zuletzt gestartete Lauf wurde jäh durch ein ernüchterndes 1:1-Unentschieden bei Borussia Mönchengladbach gestoppt.

Folgt auf den enttäuschenden Saisonstart nun schon die erste Reaktion der BVB-Chefetage? Borussia Dortmund könnte sich auf dem Transfermarkt umsehen – und eine richtige Hammer-Verpflichtung aus dem Hut zaubern!

Borussia Dortmund: Yildiz auf dem BVB-Radar

Das wäre mal eine echte Überraschung. Wie das englische Portal „Caught Offside“ berichtet, soll der BVB Interesse an Kenan Yildiz zeigen. Der 19-Jährige spielt bei Juventus Turin und gilt auf der Stürmerposition aktuell als eines der größten Talente Europas. In der laufenden Saison kommt der türkische Nationalspieler in 20 Pflichtspieleinsätzen auf sieben Scorerpunkte.

Dementsprechend hart dürften die Verhandlungen um das Mega-Talent für Borussia Dortmund werden. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wieder: Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, soll Juventus mindestens 80 Millionen Euro fordern, um sich überhaupt erst auf weitere Verhandlungen einzulassen. Für den BVB dürfte das zum Problem werden.

Große Konkurrenz im Yildiz-Rennen

Denn aktuell erscheint es wohl äußerst fraglich, ob die Verantwortlichen von Borussia Dortmund wirklich gewillt sind, eine solch immens hohe Ablösesumme für Yildiz aufzurufen. Dazu kommt: Mit dem FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester United und Aston Villa hat der BVB prominente und vor allem zahlungskräftige Konkurrenz im Rennen um das Mega-Juwel.

Aktuell deutet also wenig daraufhin, dass ein Wechsel von Kenan Yildiz nach Dortmund wirklich zustande kommt. Zu überschwängliche Hoffnungen sollten sich die BVB-Fans also besser nicht machen.