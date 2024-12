Borussia Dortmund: Sahin schäumt vor Wut – „Extrem enttäuscht“

Nach zuletzt starken Auftritten musste Borussia Dortmund am Samstagabend (7. Dezember) einmal mehr einen Rückschlag hinnehmen. Gegen Borussia Mönchengladbach reichte es nur zu einem 1:1-Unentschieden.

Damit lässt der BVB im Kampf um die Champions-League-Plätze federn. Das ärgert besonders Trainer Nuri Şahin, der nach dem Spiel deutliche Worte für die Leistung seiner Mannschaft findet. Dem Übungsleiter von Borussia Dortmund stört eins ganz Besonders!

Borussia Dortmund: Sahin ärgert sich über Chancenverwertung

An fehlenden Möglichkeiten zu einem Auswärtssieg hat es dem BVB im Gladbacher Borussia-Park nicht gefehlt. Die mangelhafte Chancenausbeute gibt Nuri Şahin daher zu denken: „Es war sehr, sehr ärgerlich. Den einzigen Vorwurf, den ich uns mache, ist, dass wir das Spiel nicht killen“. Vor allem der eigentlich so treffsichere Serhou Guirassy hatte es in den Schlussminuten verpasst, seine Mannschaft erneut in Führung zu bringen.

Das sorgt nicht nur beim Dortmunder Übungsleiter für Frust: „Ich habe eine sehr, sehr enttäuschte Mannschaft in der Kabine gesehen. Bei den Ansprüchen, die wir haben, müssen wir es lernen, diese Spiele zu killen. Du musst das zweite Tor schießen und das haben wir nicht getan. Ich bin extrem enttäuscht und sauer“, so Sahin nach dem verpassten Sieg.

BVB steht vor Mammutaufgabe

So groß der Ärger über das Unentschieden in Mönchengladbach beim BVB aktuell auch sein dürfte, so dürfte der Blick schon bald wieder auf die kommende Aufgabe gehen. Und die hat es in sich: Am kommenden Mittwoch (11. Dezember) ist der FC Barcelona zu Gast im Signal Iduna Park.

Mit einem Sieg gegen die Mannschaft von Hansi Flick wären die verpassten drei Punkte wenige Tage zuvor sicher schnell vergessen. Der BVB dürfte also gut daran tun, schnell wieder auf die Erfolgsspur zu kommen.