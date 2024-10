Borussia Dortmund: Transfer-Paukenschlag enthüllt! BVB greift tief in die Tasche

Während der Länderspielpause geht es im Trainingszentrum von Borussia Dortmund ruhiger zu. Gleich 13 Nationalspieler sind dieser Tage auf Reisen und hinterlassen Trainer Nuri Sahin einen stark ausgedünnten Kader. Zu diesem gehört auch Yan Couto.

Und mitten in die Länderspielpause platzt die Hammer-Meldung um den Brasilianer! Nur wenige Wochen, nachdem Borussia Dortmund Couto von Manchester City ausgeliehen hatte, gehört er jetzt wohl fest zum BVB!

Borussia Dortmund: Kaufpflicht aktiviert!

Das jedenfalls berichten die Journalisten Fabrizio Romano und Jack Gaughan. Demnach sei die Kaufverpflichtung bereits jetzt ausgelöst worden. Zu Beginn der Saison hatte der Rechtsverteidiger verletzungsbedingt noch pausieren müssen, dafür sogar seine Nominierung für die brasilianische Nationalmannschaft abgesagt (hier mehr dazu lesen).

Mittlerweile ist er allerdings gänzlich genesen und zudem in der Startelf gesetzt. Die letzten drei Spiele durfte er von Beginn an starten. Alles deutet darauf hin, dass es dabei auch nach der Länderspielpause bleibt. Und jetzt wird er wohl auch offiziell fester Spieler von Borussia Dortmund.

SO viel bezahlt der BVB

Was genau erfüllt werden musste, damit die Kaufpflicht greift, benennen die Experten nicht. Allerdings deutet vieles darauf hin, dass eine feste Verpflichtung mit einer niedrigen Anzahl an Einsätzen verbunden war. Für Couto greift Dortmund tief in die Tasche.

Wie Romano auf der Kurznachrichten-Plattform „X“ schreibt, betrage das gesamte Ablösepaket für Couto bis zu 30 Millionen Euro! Für die Leihe im Sommer hatte man bereits vier Millionen Euro an Manchester City überwiesen. Zudem könnten weitere fünf Millionen Euro an Boni fällig werden.

Borussia Dortmund: Endlich Ruhe?

Die Hoffnung bei den Ruhrgebietlern ist groß, damit endlich Ruhe in die Außenverteidigung zu bringen. Seit Jahren sind die Positionen hinten links und rechts Baustellen. Mit Couto und Julian Ryerson, der jüngst verlängerte, soll diese geschlossen sein.