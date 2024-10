Borussia Dortmund: Leihgabe verzweifelt komplett! Kommt DIESE Nachricht zur richtigen Zeit?

Mit einem herben Dämpfer verabschiedet sich Borussia Dortmund in die Länderspielpause. Der blutleere Auftritt gegen Union hat die Euphorie nach der Champions League gegen Celtic Glasgow kurz zuvor gänzlich vernichtet. Zwei triste Wochen warten bis zum nächsten Spiel.

Schmerzhafte Wochen und Momente erlebte zuletzt auch eine Leihgabe von Borussia Dortmund. Für Sebastien Haller läuft es in Spanien bisher gar nicht. Ist die Länderspielpause seine persönliche Rettung?

+++ Länderspielpause zum perfekten Zeitpunkt für Sahin? Von wegen! +++

Borussia Dortmund: Haller in Spanien glücklos

Im Sturm hat sich bei Borussia Dortmund vor der Saison einiges getan. Mit Serhou Guirassy und Maximilian Beier kamen zwei vielversprechende Namen für den einzigen Sturm-Platz in der Startaufstellung. Im Umkehrschluss war man allerdings zum Ausmisten gezwungen.

Und so mussten Niclas Füllkrug, Youssoufa Moukoko und Haller den Klub verlassen. Hallers Wechsel kam dabei erst am Deadline-Deal zustande. Auf den letzten Drücker transferierte Borussia Dortmund seinen Stürmer leihweise zum spanischen Erstliga-Aufsteiger CD Leganes.

Aber auch in Spanien agiert der Angreifer wie zuletzt im Ruhrgebiet glücklos. Die ernüchternde Bilanz: Bei fünf Einsätzen sammelte Haller keinen einzigen Scorerpunkt. Im Leben eines Stürmers ein echter Tiefschlag.

Nationalmannschaft als Rettung?

Haller dürfte beinahe froh sein, dass jetzt die nächste Länderspielpause ansteht. Denn so kann er zurück in den Kreis der Mannschaft kehren, wo er Anfang des Jahres seinen größten Erfolg feierte. Im Finale des Afrika-Cups schoss er die Elfenbeinküste zum Titel und machte sich in der Heimat damit unsterblich.

Auch für die kommenden beiden Länderspiele gegen Sierra Leone berief Trainer Emerse Fae den 30-Jährigen wenig überraschend ins Aufgebot. Gegen den Fußballzwerg könnte sich Haller neues Selbstvertrauen holen.

Die Leistungen des Stürmers verfolgt auch Borussia Dortmund genau. Immerhin ist Haller weiter beim BVB unter Vertrag. Zündet er in Spanien doch noch, könnte er nach der Saison vielleicht wieder aufgenommen werden.